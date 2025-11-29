السبت 29 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

محامي رمضان صبحي يشكو عمر هريدي إلى نقابة المحامين: أهان المهنة وخالف قانونها

أشرف عبد العزيز وأعضاء
أشرف عبد العزيز وأعضاء مجلس نقابة المحامين، فيتو
18 حجم الخط

تقدم المحامي أشرف عبد العزيز، المحامي بالنقض والدستورية والإدارية العليا ووكيل اللاعب رمضان صبحي، اليوم السبت، بشكوى إلى نقابة المحامين عن نفسه وبصفته وكيلًا عن اللاعب، ضد المحامي عمر هريدي، عضو مجلس نقابة المحامين، متهمًا إياه بإهانة مهنة المحاماة ومخالفة أحكام قانونها.

 

محامي رمضان صبحي 

وعقدت النقابة جلسة استماع لمقدم الشكوى، جرى خلالها التحقيق في مضمونها، وذلك بمعرفة عضوي مجلس النقابة العامة ربيع الملواني وناصر العمري.

 

شكوى ضد عمر هريدي 

وقال عبد العزيز، في نص شكواه، إنه فوجئ بقيام عمر هريدي بالإدلاء بتصريحات عبر وسائل الإعلام المختلفة، من قنوات فضائية ومواقع إخبارية ومنصات التواصل الاجتماعي، بشأن وقائع دعوى قضائية لا تزال منظورة أمام القضاء، والخوض في تفاصيلها وتوجيه الاتهامات إلى اللاعب رمضان صبحي، بزعم كونه وكيلًا عن أحد المتهمين.

وأضاف أنه، وبعد اعتذار هريدي عن الدفاع عن هذا الشخص، عاد وخاض مجددًا في تفاصيل الدعوى، موجهًا الاتهامات إلى رمضان صبحي وآخرين، وقام بنشر وقائع الدعوى عبر مواقع التواصل والمواقع الإخبارية ووسائل الإعلام المرئية، على نحو يخالف أحكام قانون المحاماة ويتضمن تدخلًا في عمل القضاء، خاصة أنه ذكر العقوبات التي قال إن المتهمين سيواجهونها.

 

قانون المحاماة 

وأشار عبد العزيز إلى نص المادة ٦٩ من قانون المحاماة، التي تلزم المحامي بالامتناع عن ذكر الأمور الشخصية المسيئة لخصم موكله أو ما يمس شرفه وكرامته إلا إذا استلزمت ذلك ضرورة الدفاع، وكذلك إلى نص المادة ٧٠ التي تحظر على المحامي الإدلاء بتصريحات أو نشر بيانات عن القضايا المنظورة أو ما قد يؤثر في سير الدعوى، سواء لصالح موكله أو ضد خصومه.

 

شكوى ضد المحامي عمر هريدي 

وأكد أن هريدي خالف هذه النصوص بنشره بيانات الدعوى التي يُتهم فيها اللاعب رمضان صبحي، رغم كونه وكيلًا سابقًا عن أحد المتهمين، الأمر الذي يعد تدخلًا في عمل القضاء وتأثيرًا على مجريات الدعوى.

وأوضح أن ذلك ترتب عليه التأثير على إجراءات السير في القضية، فضلًا عن إهانة مهنة المحاماة ومخالفة قيمها، مشددًا على أن المحاماة ليست مجرد مهنة، بل رسالة سامية تقوم على حماية الحقوق وإنارة طريق العدالة.

كما اتهم هريدي بالتسبب في ضرر نفسي له ولموكله، عبر إفشاء أسرار الموكلين ومخالفة حرمة تداولها، والخروج على آداب المهنة والإرشاد عن شهود وجرائم أخرى، مطالبًا النقابة باتخاذ الإجراءات المقررة قانونًا ضد عضو المجلس عمر هريدي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أشرف عبد العزيز محامى رمضان صبحى عمر هريدى المحامي أزمة رمضان صبحي رمضان صبحي نقابة المحامين

مواد متعلقة

رئيس جماعة السينما الفلسطينية يحيى بركات: الإبادة الصهيونية نهج متواصل منذ اللحظة الأولى للاحتلال.. ونعيش مرحلة "العري الكامل للاحتلال" الذي ينفذ "مجزرة القرن" على مرأى ومسمع من العالم

شيماء سيف زوجة ثانية لبيومي فؤاد في هذا العمل

أخبار الاقتصاد اليوم.. تراجع سعر الذهب وارتفاع الدولار والبيض.. البورصة تربح 15 مليار جنيه.. خبير اقتصادي يكشف تأثير رفع أسعار الوقود في أكتوبر المقبل على التضخم

جيش الاحتلال يزعم: حزب الله مستمر في ترميم بناه التحتية من أجل استهدافنا

أخبار الاقتصاد اليوم: ارتفاع أسعار الذهب والدولار والبيض وتخفيضات على الفراخ.. البورصة تربح 6 مليارات جنيه.. وتوصيات الغرف التجارية لتطبيق المنظومة الوطنية للتتبع الدوائي

أخبار الاقتصاد اليوم: البورصة تربح 18 مليار جنيه.. صندوق النقد يكشف موعد زيارة مصر لإجراء المراجعتين الخامسة والسادسة.. فرض تدابير وقائية مؤقتة بنسبة 16.2% على واردات البيليت

بيومي فؤاد يتوعد ليلى علوي في "ابن مين فيهم"، اعرف التفاصيل

أسبوع إجازة لأسرة مسلسل "ابن مين فيهم" بطولة ليلى علوي

الأكثر قراءة

مانشستر سيتي يتقدم على ليدز يونايتد بهدفين دون رد في الشوط الأول

كأس مصر، شوط أول سلبي بين الاتحاد السكندري وكهرباء الإسماعيلية

موعد مباراة الأهلي والمصرية للاتصالات في كأس مصر

الدوري الإسباني، برشلونة يتقدم على ألافيس 2-1 في الشوط الأول

محامي رمضان صبحي يشكو عمر هريدي إلى نقابة المحامين: أهان المهنة وخالف قانونها

الأوقاف: رصدنا 43 سلوكًا سلبيًا، وحملة لإعادة ترسيخ احترام الكبير بالمجتمع

الوطنية للانتخابات: تم إرسال كافة محاضر الفرز المطلوبة لـ "الإدارية العليا"

رئيس النواب يرحب بتعزيز العلاقات البرلمانية مع كرواتيا

خدمات

المزيد

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم السبت

سعر طن الألومنيوم بالأسواق العالمية اليوم السبت

تعرف على سعر اليوان الصيني أمام الجنيه في البنك المركزي المصري

كم يبلغ سعر القصدير فى البورصات العالمية اليوم الجمعة؟

المزيد

انفوجراف

مجموعات كأس العرب 2025 بمشاركة مصر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم إجهاض الجنين المشوه؟ دار الإفتاء تحسم الجدل

عالم يروي تفاصيل "واقعة كربلاء" ورمزية استشهاد الإمام الحسين

تفسير حلم الخطف في المنام وعلاقته بالتخلص من الهموم والمشكلات

المزيد
الجريدة الرسمية