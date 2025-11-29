نجم ليفربول: أهداف محمد صلاح كانت تخفي الكثير من مشاكل النادي

18 حجم الخط

علق إيميل هيسكي نجم ليفربول السابق، على تراجع نتائج الريدز والموسم المتذبذب للفريق على مستوى الأداء الفردي والجماعي، حيث لم يقدم عدد من اللاعبين المستويات المنتظرة، على رأسهم محمد صلاح وإبراهيما كوناتيه وفيرجيل فان دايك.

وقال هيسكي في تصريحات نقلها موقع Rousing the Kop، عن أداء محمد صلاح قائلًا:

“محمد صلاح لاعب مثير للاهتمام، يسجل العديد من الأهداف، وهذا يجعله يخفي الكثير من المشاكل التي قد تظهر لولا هذه الأهداف”.

وتابع هيسكي: “أحيانًا يغيب محمد صلاح عن فترات من المباريات، ولكن لأنه يسجل هدفين أو ثلاثة في النهاية، يتذكر الجميع ما فعله، لقد اعتاد على هذا الأسلوب منذ فترة، وهذه الثنائيات أو الثلاثيات يحتاجها أي فريق لأنها تُثبت وجودك في الملعب من أجل تلك اللحظة الحاسمة التي تنهي بها المباراة”.

نجم ليفربول يكشف الشروط والتوقيت المناسب لرحيل آرني سلوت

فيما قال ستيف ماكمانامان، لاعب خط وسط ليفربول السابق، إن الحديث عن مستقبل آرني سلوت على رأس الإدارة الفنية لفريق ليفربول ما زال سابقًا لأوانه، رغم الهزيمة الثقيلة للفريق أمام آيندهوفن برباعية مقابل هدف واحد في دوري أبطال أوروبا.

وأكد ماكمانامان، في تصريحات نقلتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن الحديث عن رحيل سلوت يجب أن يتم فقط إذا استمرت النتائج السيئة بعد مباراة آرسنال في منتصف يناير، مشيرًا إلى أن الهزيمة الأخيرة لا تعكس بالضرورة مستقبل المدرب.

وأضاف: "أرى أنه من المبكر جدًا التساؤل حول مستقبل سلوت، وسيكون من المنطقي النظر في الأمر بعد منتصف الموسم، وخاصة بعد لقاء آرسنال".

ويستعد ليفربول لمواجهة وست هام يوم الأحد المقبل على ملعب لندن في الجولة الثالثة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز، وسط متابعة الجماهير لأداء الفريق بعد سلسلة النتائج السلبية الأخيرة، حيث تلقى الفريق 9 هزائم في 12 مباراة بجميع البطولات هذا الموسم.

