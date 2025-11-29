مياه القناة تبدأ حملات غسيل الشبكات بمحافظات الإقليم

18 حجم الخط

أعلن اللواء أحمد رمضان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم السبت، البدء في انطلاق حملات أعمال مراحل غسيل شبكات مياه الشرب بجميع قرى ومراكز ومناطق محافظات الإقليم "السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، مع تطبيق تعليمات وإجراءات السلامة والصحة المهنية.

مراحل غسيل الشبكات

أكد اللواء أحمد رمضان رئيس مياه القناة، إن مراحل أعمال غسيل شبكات مياه الشرب تتم بصورة دورية بحضور فريق الشبكة والمعمل، والسلامة والصحة المهنية، ومراقب صحة، ويشرف عليها مجموعة من المتخصصين الكيميائيين، ويتم فتح المحبس وعمل محضر تضامنى بذلك.

جانب من أعمال غسيل الشبكات، فيتو

غسيل الخزانات العلوية بالمحطات

ولفت إلى أن عملية غسيل الخزانات العلوية تمر بعدة مراحل من غسيل وتعقيم، وأيضا غسيل شبكات المياه بفتح محابس الغسيل وضخ المياه خلال الشبكة، ثم أخذ عدة عينات عشوائية من المنازل ودار العبادة والمقاهي للتأكد من أن المياه مطابقة للنسبة المسموح بها في قرار وزارة الصحة.

جانب من أعمال غسيل الشبكات، فيتو

متابعة عملية ضبط جودة المياه

وقال رئيس شركة المياه والصرف الصحي بمحافظات القناة، إنه يتابع وبصفه مستمرة عملية ضبط جودة مياه الشرب على مستوى محافظات القناة الثلاث" السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، وتقديم بيان إحصائي بإجمالي عدد العينات التي يتم أخذها من المحطات والشبكات ودار العبادة والمدارس والمقاهي والمنازل، لعمل التحاليل المطلوبة "الكيميائية والميكروبيولوجية" يوميًا للتأكد من مدى صلاحيتها، وذلك استمرارا لتنفيذ الخطة التي تستهدف تقديم خدمة متميزة في مجالى مياه الشرب والصرف الصحى.

وأضاف اللواء أحمد رمضان، "إننا مستمرون فى أعمال الإحلال والتجديد وتغيير خطوط مواسير شبكات مياه الشرب القديمة، من الإسبستوس إلى مواسير PVC بأقطار مختلفة، فى عدد من القرى والمناطق بمحافظات إقليم القناة" السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، لجميع شبكات مياه الشرب القديمة المتهالكة، وذلك لتقليل فاقد المياه، والاستمرار فى تقديم خدمات متميزة مقدمة للمواطنين".

وأوضح اللواء أحمد رمضان، على أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة تخطو بخطى ثابتة نحو تحقيق استراتيجيتها الطموحة للتطوير على كافة المحاور وتنفيذ الخطة الموضوعة فى مجال تقليل الفاقد والاحلال والتجديد للمحطات والشبكات، والاستغلال الامثل للموارد والتشغيل القياسى للمحطات وأثره الفعال على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بمحافظات القناة الثلاثة فى مجالى مياه الشرب والصرف الصحى.

و أصدر اللواء أحمد رمضان، تعليمات لجميع رؤساء القطاعات والمناطق في محافظات إقليم القناة "السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، بالمتابعة والمرور وتفقد محطات وشبكات خطوط مياه الشرب والصرف الصحي، وذلك لمتابعة سير وانتظام العمل علي أرض الواقع والعمل فورًا على حل أي مشكلات أو معوقات قد تحدث، وذلك من أجل الاستمرار في تقديم خدمات أفضل ومتميزة للمواطنين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.