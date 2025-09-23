محافظ دمياط يشارك في ندوة "الوعي المجتمعي ومكافحة الفساد" (صور)

شارك الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، اليوم الثلاثاء، في الندوة التي نظمتها هيئة الرقابة الإدارية بمقر جامعة دمياط تحت عنوان "الوعي المجتمعي بجهود الدولة في منع ومكافحة الفساد"، بحضور الدكتور حمدان ربيع رئيس الجامعة، واللواء خالد عجيز رئيس هيئة الرقابة الادارية بدمياط، والرائد احمد حبيب عضو الهيئة، الى جانب حضور واسع من العاملين بالمؤسسات الحكومية والازهر والاوقاف والكنيسة وطلاب الجامعة.

المحافظ: مكافحة الفساد مسئولية الجميع

وأكد محافظ دمياط خلال كلمته أن هذه الندوة تجسد اهتمام الدولة واجهزتها بتعزيز الوعي المجتمعي حول الجهود المبذولة لمنع ومكافحة الفساد، تنفيذا للاستراتيجية الوطنية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لنشر قيم النزاهة والشفافية.

وقال المحافظ: "تحقيق أهداف هذه الاستراتيجية مسئولية مشتركة بين جميع المؤسسات والمجتمع لدعم جهود هيئة الرقابة الادارية، باعتبارها الدرع الحامي للجهاز التنفيذي والشريك الاساسي في حماية المال العام."

كما وجه الشكر للهيئة على جهودها الكبيرة، داعيا الى نشر محاور هذه المنهجية والعمل كيد واحدة لاستكمال مسيرة التنمية والبناء.

من جانبه، رحب الدكتور حمدان ربيع بمحافظ دمياط ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، مشيرا إلى أن ملف التوعية بمكافحة الفساد يعد ركيزة أساسية في إبراز جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة. كما أعرب عن تقديره لاختيار جامعة دمياط لاحتضان هذه الندوة المهمة.

كلمة رئيس هيئة الرقابة الادارية

بدوره، استهل اللواء خالد عجيز كلمته بتوجيه الشكر الى المحافظ ورئيس الجامعة على دعمهما الكبير، وهنأ اهالي دمياط باطلاق جامعة دمياط الاهلية كاضافة جديدة للصروح التعليمية، كما حرص على توجيه تحية خاصة لرجال القوات المسلحة بمناسبة قرب الاحتفال بذكرى انتصارات اكتوبر.

وخلال محاضرته، استعرض عجيز التطور الزمني لاليات مكافحة الفساد في مصر، بدء من انشاء هيئة الرقابة الادارية عام 1964، مرورا بانضمام مصر لاتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد عام 2003، وصولا الى اطلاق النسخة الثالثة من الاستراتيجية الوطنية (2023 – 2030).

كما تناول الاثار السلبية للفساد على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والنفسية، وطرح ابرز القضايا التي عالجتها الهيئة، الى جانب استعراض الممارسات الناجحة لتعزيز النزاهة والشفافية.

تكريم المشاركين

وشهدت الندوة تكريم العاملين بالادارات العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بعدد من الجهات التنفيذية بالمحافظة تقديرا لجهودهم، كما أهدى رئيس الجامعة درع جامعة دمياط الى المحافظ واللواء خالد عجيز والرائد احمد حبيب.

