انطلاق الدورة الصيفية الأولى لتنس الطاولة بدمياط

فاعليات الدورة الصيفية الأولى لتنس الطاولة بدمياط

انطلقت اليوم فعاليات الدورة الصيفية الأولى لتنس الطاولة بمحافظة دمياط، بمشاركة 40 لاعبًا، على ملاعب نادي المستقبل بدمياط الجديدة، وذلك تحت رعاية مديرية الشباب والرياضة بدمياط وبالتعاون مع منطقة دمياط لتنس الطاولة.

حضور رسمي لافتتاح البطولة

افتتح الدورة الدكتور محمد فوزي المدير العام للشباب والرياضة بدمياط، والدكتور محمد أسامة حجازي رئيس منطقة دمياط لتنس الطاولة، والدكتور كمال سلامة عضو مجلس إدارة منطقة دمياط لتنس الطاولة، وسط حضور مميز من اللجنة المنظمة للبطولة والتي ضمت الأستاذ عمرو شروش والكابتن علاء أبو العز والكابتن هشام الشهاوي والكابتن مهاب هلال والكابتن سارة أبو العز.

مشاركة لجنة الحكام

شهدت البطولة مشاركة لجنة الحكام الخاصة بمنطقة دمياط، حيث حضر المهندس حسام عبد المنعم رئيس لجنة الحكام، إلى جانب الحكام خالد قوطة وطاهر ياسين وهشام الشهاوي، وذلك لضمان تنظيم المباريات وفق اللوائح الرسمية.

منافسات قوية بين الناشئين

البطولة ضمت 40 لاعبًا من الفئات تحت 11 و13 و17 سنة، حيث شهدت المباريات أجواء من الحماس والتنافس بين اللاعبين الصغار، في إطار سعي المديرية لتنمية المواهب الرياضية وصقل مهارات الناشئين.

لفتة تحفيزية من القيادات

وعلى هامش الفعاليات، شارك الدكتور محمد فوزي مدير الشباب والرياضة والدكتور محمد أسامة حجازي رئيس منطقة دمياط لتنس الطاولة في لعب بعض النقاط، في لفتة طيبة لتحفيز اللاعبين وتشجيعهم على مواصلة التدريب والتميز.

