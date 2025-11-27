الخميس 27 نوفمبر 2025
محافظ دمياط يبحث تطوير المنظومة وتحسين الخدمات للبريد

استقبل الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، اليوم بمكتبه، طارق صقر مدير عام هيئة البريد الجديد بالمحافظة، حيث قدم له التهنئة لتوليه مهام منصبه، متمنيًا له التوفيق في أداء مسئولياته.

 وأكد المحافظ خلال اللقاء دعم المحافظة الكامل لخطط تطوير منظومة البريد، باعتبارها أحد أهم الخدمات الحيوية التي يعتمد عليها المواطنون في مختلف شؤونهم اليومية.

خطط لتطوير المكاتب والتوسع في الخدمات الرقمية


شهد اللقاء مناقشة عدد من الملفات المتعلقة بتطوير المكاتب البريدية بمدن وقرى دمياط، بما في ذلك تحديث بيئة العمل، والتوسع في الخدمات الرقمية، ورفع كفاءة الأداء لضمان تقديم خدمات أسرع وأكثر جودة للمواطنين.

خدمات شاملة للقرى ومكاتب للمجمعات الحكومية

استعرض المحافظ خطط تغطية القرى بالخدمات البريدية، وتشغيل مكاتب البريد داخل المجمعات الحكومية ضمن مبادرة حياة كريمة، بما يسهم في تسهيل حصول المواطنين على الخدمات دون عناء.

 

تسهيلات جديدة لصرف المعاشات

كما ناقش المحافظ منظومة صرف المعاشات، مشددًا على ضرورة التيسير على المواطنين خلال عملية الصرف. من جانبه، أوضح مدير عام هيئة البريد أنه تم توفير خدمة صرف المعاشات من خلال كروت فيزا، تتيح الحصول على المستحقات من أي منفذ مميكن بكل سهولة.

تنسيق مستمر لخدمة المواطن الدمياطي


واختتم المحافظ اللقاء بالتأكيد على أهمية استمرار التعاون بين المحافظة وهيئة البريد، بما يعزز من جودة الخدمات المقدمة ويحقق رضا المواطن الدمياطي.

