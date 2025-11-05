أتليتكو مدريد يتخطى سانت جيلواز بثلاثية في دوري أبطال أوروبا

دوري أبطال أوروبا، حقق فريق أتلتيكو مدريد فوزًا مستحقًّا أمام يونيون سانت جيلواز البلجيكي، بثلاثة مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب واندا ميتروبوليتانو، ضمن مواجهات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

أحرز هدف التقدم لأتلتيكو مدريد اللاعب جوليان ألفاريز في الدقيقة 39، ثم عزز تقدمه بهدف ثان عن طريق كونور جالاجر في الدقيقة 73، قبل أن ينجح الضيوف في تضييق الفارق بإحراز الهدف الأول في الدقيقة 80 عن طريق روس سايكس.

ثم نجح اللاعب ماركوس يورينتي في إحراز الهدف الثالث لأتليتكو مدريد في الدقيقة 90+6.

سانت جيلواز البلجيكي، فيتو

تشكيل أتلتيكو مدريد أمام سانت جيلواز

وأعلن دييجو سيميوني، المدير الفني لـأتلتيكو مدريد الإسباني تشكيل فريقه الذي يخوض مباراة اليوم أمام يونيون سانت جيلواز البلجيكي، لحساب منافسات دوري أبطال أوروبا.

وجاء تشكيل أتلتيكو مدريد لمواجهة يونيون سانت جيلواز على النحو التالي:

حراسة المرمى: يان أوبلاك

خط الدفاع: ماثيو روجيري - ديفيد هانكو - روبن لو نورماند - ناوهيل مولينا

خط الوسط: أليكس باينا - كوكي - بابلو باريوس - جوليانو سيميوني

خط الهجوم: أنطوان جريزمان - جوليان ألفاريز.

دكة بدلاء أتلتيكو مدريد

ويتواجد على مقاعد بدلاء أتلتيكو مدريد كل من: سالفادور إسكيفيل - خوسيه ماريا خيمينيز - كونور كالاجر - ماركوس يورينتي - كليمنت لينجليه - مارك بوبيل - خافيير جالان - كارلوس مارتين - تياجو ألمادا - جياكومو راسبادوري - ألكسندر سورلوث.

ويحتل نادي أتلتيكو مدريد المركز الـ 21 في جدول ترتيب مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا برصيد 3 نقاط، فيما يحتل يونيون سانت جيلواز المركز الـ 24 بنفس الرصيد من النقاط.

