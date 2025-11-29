وكيل تعليم البحيرة يؤكد ضرورة تفعيل دور مجلس الأمناء والأباء

18 حجم الخط

أكد يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة على دور مجلس الأمناء والآباء والمعلمين بمحافظة البحيرة، كحلقة وصل ونموذج جيد للحوار بين أولياء الأمور والمعلمين، وتطوير جودة المخرج التعليمى، ودوره التنسيقي مع إدارة المدرسة فى الإشراف على الخطط، والمشاركة في رسم السياسات ووضع الأهداف وتقديم النقد البناء لتحسين وتطوير الأداء المدرسي والاطلاع على المشكلات وإيجاد الحلول الملائمة لها.

جاء ذلك خلال إجتماع الجمعية العمومية لمجلس الأمناء والأباء والمعلمين اليوم، برئاسة عبدالرحمن صالح رئيس المجلس وبحضور محمد الغراوى مدير عام الشؤون التنفيذية بالمديرية.

وأشار إلى أن المجلس يسعى دائمًا ليكون دعمًا للقيادات التعليمية التنفيذية إيمانًا بأن التعليم هو مدخل الدولة للتنمية وتحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠ لبناء منظومة تعليمية جديدة تحقق آمال وطموحات المجتمع والتزاما بتوجيهات السيد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة.

وتمت مناقشة وعرض جدول الأعمال وخطة ونشاط المجلس عن العام ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ ومشروع الميزانية وعرض الحساب الختامى كما ثمن المجلس جهود وخطط مديرية التربية والتعليم بالبحيرة للمضى قدمًا وفق أهداف الوزارة الاستراتيجية وأشاد المجلس بالدور الرائد وتحقيق الانضباط الإدارى والتعليمي وتفعيل القرارات الوزارية والكتب الدورية الخاصة بانتظام وانضباط العملية التعليمية بمدارس المحافظة، وتحديد نقاط القوة لتعظيمها ونقاط الضعف لمعالجتها.

وقام وكيل الوزارة خلال الاجتماع بعرض إجراءات المديرية والإدارات التعليمية الثمانى عشر التابعة لها ومدارسها والجهود المبذولة لتحقيق الانضباط داخل المدارس وتفعيل لائحة الانضباط والتحفيز المدرسى والجهود المبذولة لضبط العملية التعليمية من خلال تكثيف أعمال المتابعات والمرور الميدانى اليومى لضمان جودة العملية التعليمية.

وتناول الاجتماع تقديم عرض وتقريرعن أعمال مجلس الأمناء والآباء والمعلمين على مستوى المديرية، تضمن الجانب التنظيمي ودور المجلس فى ترسيخ قيم الولاء والانتماء وحب الوطن في قلوب أبنائنا الطلاب، ودعم المشاركة المجتمعية وصقل قدرات الاخصائيين الاجتماعيين ورفع كفاءتهم من خلال المؤتمرات واللقاءات المهنية، بالإضافة إلى دور المجلس فى تنفيذ المسابقات المختلفة وتنظيم الرحلات والمعسكرات، ومساهمته فى تكريم أوائل الشهادات وتفعيل المشاركة المجتمعية وحل المشكلات التي تواجه الإدارات المختلفة بالتنسيق مع الجهات المعنية.

كما جرى مناقشة خطة ونشاط المجلس عن العام ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥ وعرض تقرير المراقب المالى والحساب الختامى بالإضافة إلى عدد من الآراء والمقترحات والقضايا الخاصة بالعملية التعليمية قام بطرحها أعضاء المجلس تم الاتفاق خلالها والتأكيد على ضرورة تفعيل عوامل جذب الطلاب للمدارس والعمل على توفير البيئة المدرسية المتميزة للطلاب والتأكيد على دور المدرسة الهام فى بناء شخصية الطالب وتنمية مداركه لمواكبة الطفرة الهائلة في تطوير المنظومة التعليمية التى من شأنها التشجيع والتحفيز على التميز والابداع.

بالإضافة إلى تحقيق الالتزام والانضباط داخل المدارس ومتابعة حضور الطلاب والتزامهم، وتحقيق الفاعلية التعليمية داخل الفصول الدراسية هذا وقد تم التأكيد خلال الاجتماع على دور الأسرة فى تربية الأبناء وغرس القيم الدينية والاخلاقية فى نفوس الأبناء وضرورة متابعة سلوكهم داخل المنزل وخارجه بجانب متابعتهم دراسيا وسلوكيا، وتشجيعهم على المشاركة الإيجابية فى الأنشطة المدرسية التى تعزز الانتماء والانضباط والروح الجماعية

والتاكيد على الانضباط داخل المدارس ودور الأسرة فى دعمه كمسؤولية مشتركة بين الأسرة والمدرسة ، ودور أولياء الامور فى دعم قرارات الادارة المدرسية وعدم إضعاف هيبة المدرسة.

بالإضافة إلى التأكيد على ترشيد استخدام التكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي والتنبيه بخطورة الاستخدام غير المنضبط لوسائل التواصل الاجتماعي والألعاب الإلكترونية، مع مراقبة المحتوى الذى يتعرض له الأبناء، وتوجيههم للاستفادة الإيجابية من التكنولوجيا فى البحث والتعلم مع توعية الأبناء بخطورة التنمر الإلكترونى ونشر الشائعات او الصور غير اللائقة.

وتعزيز التواصل بين الاسرة والمدرسة ودعوة أولياء الأمور للمشاركة الفعالة فى اجتماعات مجلس الآباء والأمناء والمعلمين وتشجيعهم على تقديم المقترحات البناءة التى تسهم فى تحسين الانضباط وجودة العملية التعليمية داخل المدارس

و فى نهاية الاجتماع وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة على أن الأسرة هى خط الدفاع الأول فى تربية الأبناء وأن تفعيل دورها بالشراكة مع المدرسة هو الطريق الأساسى لتحقيق الانضباط، وبناء جيل واع منتم لوطنه قادر على تحمل المسؤولية والمشاركة الايجابية فى بناء المجتمع.

كما أكد أيضا ضرورة تحقيق الترابط بين المؤسسة التعليمية والمجتمع المحلي لرعاية الطلاب، وتحسين جودة المنتج التعليمي، مشيرا إلى أن تواجد المجلس فى المدن والإدارات التعليمية همزة وصل قوية تساهم في دعم وتطوير العملية التعليمية بالمحافظة.

