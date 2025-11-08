وكيل تعليم البحيرة يعقد اجتماعا مع مديري الإدارات لإنهاء استعدادات انتخابات مجلس النواب (صور)

18 حجم الخط

عقد اليوم يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة البحيرة اجتماعا موسعا مع مديرى الإدارات التعليمية وذلك بمركز إعداد القادة التربويين بدمنهور بحضور شريف الشلمة وكيل المديرية ومديري المراحل التعليمية وأقسام المتابعة الداخلية والمراجعة والحوكمة بالمديرية المركزية ويأتي ذلك فى إطار التحضيرات النهائية لإنتخابات مجلس النواب ٢٠٢٥ المقرر إجراؤها بالبحيرة يومي الإثنين والثلاثاء المقبلين.



حيث شدد وكيل الوزارة على رفع درجة الإستعداد وجاهزية المدارس وتوفير كافة الإمكانات والتجهيزات اللازمة لإجراء الإنتخابات بشكل آمن ومنظم يعكس صورة حضارية للدولة المصرية ويضمن مشاركة فعالة من المواطنين.

الإنتهاء من تجهيز 602 مدرسة تستخدم كلجان ومقار انتخابية بمحافظة البحيرة

كما شدد على سرعة الإنتهاء من تجهيز المدارس التى ستستخدم كلجان ومقار انتخابية والبالغ عددها ٦٠٢ مدرسة بنطاق الإدارات التعليمية وتوفير كافة متطلبات العملية الإنتخابية وتأمين مداخل ومخارج المدارس والأقفال المحكمة على النوافذ والأبواب وصلاحية دورات المياه لخدمة الناخبين وتواجد المظلات ومناطق الإنتظار أمام اللجان مزودة بكراسى متحركة لخدمة كبار السن وذوى الإحتياجات الخاصة وتوافر طفايات الحريق الصالحة للإستخدام بالإضافة إلى رفع كفاءة الطرق المؤدية إلى اللجان وإزالة الاشغالات من محيط المدارس والعمل على توفير كافة سبل الراحة للناخبين.





وأوضح وكيل تعليم البحيرة أن الإجتماع يأتى فى إطار التحضيرات ووضع اللمسات النهائية للعملية الإنتخابية داخل المدارس والتنسيق الكامل بين الإدارات التعليمية لضمان سيرها بنزاهة وشفافية.





وكيل تعليم البحيرة يؤكد على منع استخدام المدارس وأسوارها في الدعاية الإنتخابية

مؤكدا على مجموعة من التعليمات الصارمة لضمان حيادية المؤسسات التعليمية ومنع استغلاها سياسيا كان من أبرزها منع استغلال المدارس أو أسوارها أو حتى مجالس الأمناء في أي شكل من أشكال الدعاية الانتخابية والتنبيه المشدد على جميع مديري المدارس والمعلمين والطلاب بعدم الخوض في الأمور السياسية أو الحزبية داخل الفصول أو أثناء اليوم الدراسي.





بالإضافة إلى عدم نشر أي صور أو منشورات تتعلق بالإنتخابات على وسائل التواصل الإجتماعي من داخل المدارس والتأكيد على عدم السماح لأي شخص بزيارة المدارس بهدف الدعاية لأي حزب أو مرشح والإبلاغ عن اي زيارة من اي جهه داخلية أو خارجية بجميع بياناتهم وميعاد الدخول والخروج.





هذا وقد أكد يوسف الديب وكيل الوزارة على أنه سيتم إرجاء التقييمات الأسبوعية بالمدارس التى بها لجان إنتخابية هذا الأسبوع على أن تستانف الأسبوع القادم مع إنتظام العملية التعليمية وإستمرار التقييمات ومتابعتها بالمدارس التى لا يوجد بها لجان إنتخابية





مؤكدًا على ثقته الكبيرة في التمثيل المشرف لتعليم البحيرة وقياداتها التعلمية وجهودهم المبذولة وحرصهم على توفير كافة سبل الراحة للناخبين وخروج الإنتخابات بشكل لائق ومشرف يليق بمحافظة البحيرة.

