وكيل تعليم البحيرة يتفقد مدرسة صلاح الدين الرسمية لغات تمهيدا لافتتاحها (صور)

تفقد يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة اليوم مدرسة صلاح الدين الرسمية لغات بإدارة التحرير التعليمية المقامة على مساحة ٢٦٣٧ م٢ وتضم ٢٨ فصلا دراسيا ومن المقرر الانتهاء منها ودخولها الخدمة مع بداية العام الدراسي الجديد ٢٠٢٦ فى إطار جهود الدولة لتحسين البنية التحتية لقطاع التعليم والارتقاء بالمنظومة التعليمية.

حيث قام وكيل الوزارة يرافقه سعيد محجوب مدير إدارة التحرير التعليمية بتفقد محيط المدرسة وأقسامها وفصولها والتى تضم ٢٨ فصلا دراسيا (٤ رياض أطفال - ١٢ ابتدائى _ ٦ اعدادى _ ٦ ثانوى ) بقوة ٢٧٨ طالبا وطالبة بجميع المراحل.

كما تضم المدرسة ٢٢ دورة مياه وعدد ٥ مكاتب و٦ معامل وحجرة طبيب ومكتبة وغرفة تغذية و٢ مخزن وبها ملعب خماسى نجيل صناعى وحديقة رياض أطفال خلفية.

وأشاد وكيل الوزارة التربية والتعليم بمحافظة البحيرة بحجم الأعمال والتجهيزات المبذولة حيث اطمأن على التجهيزات النهائية وتوافر متطلبات العملية التعليمية من مقاعد للطلاب وتوصيل المرافق من مياه وكهرباء موجها بسرعة استكمال ما تبقى من أعمال وفقا لأعلى المعايير الفنية لتكون جاهزة لاستقبال الطلاب مع بداية العام الدراسي الجديد.

مؤكدًا على أن قطاع التعليم يأتى فى صدارة أولويات أجندة التنمية بمحافظة البحيرة تحت رعاية الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة وذلك فى إطار الارتقاء بالمنظومة التعليمية وبما يساهم فى تقليل الكثافات الطلابية وتوفير خدمة تعليمية متميزة ضمن خطة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى برعاية السيد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم فى التوسع فى انشاء المدارس بالقرى والمناطق المحرومة.

وقد أكد وكيل الوزارة على انه هناك متابعة دورية لكافة المشروعات الجارى تنفيذها بدائرة المحافظة للوصول لأعلى معدلات الإنجاز وتقديم كافة سبل الدعم الممكنة لتحقيق رؤية الدولة نحو تعليم حديث ومستدام يواكب متطلبات الحاضر ويستشرف آفاق المستقبل.

