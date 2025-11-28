الجمعة 28 نوفمبر 2025
محافظات

توجيه مهم من محافظ أسيوط بشأن مدارس ذوي الإعاقة

اللواء هشام أبو النصر
اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط، فيتو
التقى اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، مسئولي الجمعيات الأهلية لمناقشة مشروعات المنتجات اليدوية والحرف التراثية، واستعراض فرص التوسع في الأنشطة وتعزيز آليات التعاون.

حضر اللقاء الدكتور مينا عماد، نائب المحافظ، المستشار محمد محمود كامل، المستشار القانوني للمحافظة، ومجلس إدارة جمعية بأسيوط، إلى جانب مسئولي المشروعات والقطاعات بالجمعية.

خلق فرص عمل ودعم الأسر المنتجة

وأكد محافظ أسيوط دعمه الكامل لمؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في تنفيذ المبادرات التنموية، لا سيما تلك التي تعزز تمكين المرأة اقتصاديًا عبر التدريب والتشغيل في مجالات الحرف اليدوية والصناعات الصغيرة، مشيرًا إلى أن هذه المشروعات تسهم في خلق فرص عمل، ودعم الأسر المنتجة، وتحسين مستوى المعيشة بما يتماشى مع جهود الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتنمية المجتمعات المحلية.

كما استعرض محافظ أسيوط خلال اللقاء الفرص الاستثمارية المتاحة في مجالات المنتجات اليدوية مثل السجاد والكليم العدوي، والمنسوجات المختلفة، والنباتات العطرية، وعسل النحل، وتربية الطيور، واستخراج الزيوت، إضافة إلى مناقشة تسهيلات إدارية وقانونية للجمعية تضمن تنفيذ مشروعاتها بسهولة وتسريع خطط التوسع داخل قرى ومراكز المحافظة، خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا.

 

تقديم خدمات داخل مدارس ذوي الإعاقة

ووجه محافظ أسيوط الجمعية بالمشاركة الفعالة في تقديم خدمات داخل مدارس ذوي الإعاقة بالمحافظة، وعددها 9 مدارس، من خلال دهان وتجهيز القاعات والعنابر، وتوفير أجهزة العلاج الطبيعي، وتجهيز وحدات التكامل الحسي لدعم الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة وتنمية قدراتهم.

وأشاد اللواء هشام أبو النصر بالدور المجتمعي للجمعية، مطالبًا بمزيد من الجهود لتقديم خدمات أفضل للمواطنين، بما يشمل المشاركة في إنشاء مأوى للكلاب الضالة حفاظًا على أرواح المواطنين، مؤكدًا أن المحافظة ترحب دائمًا بالشراكات التي تسهم في النهوض بالعملية التعليمية ودعم الأطفال ذوي الإعاقة، وتقديم خدمات مباشرة للمواطنين.

بممرات آمنة ومنحدرات، جامعة أسيوط تصمم وحدة لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة داخل المستشفيات (صور)

تنفيذي أسيوط يدشن فريقا تطوعيا للمرور على المدارس ودعم ذوي الهمم

من جانبهم، أعرب مسئولو الجمعية عن سعادتهم بلقاء المحافظ ورؤيته في تطوير الخدمات بمختلف القطاعات، مقدمين له درعًا تذكاريًا تقديرًا لجهوده في المجالات التنموية، ومؤكدين حرصهم على تنفيذ توجيهاته والتوسع في البرامج التنموية والخدمية خلال الفترة المقبلة.

