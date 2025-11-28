الجمعة 28 نوفمبر 2025
محافظات

اختيار 374 أستاذًا من جامعة أسيوط ضمن قوائم المحكمين بالأعلى للجامعات

الدكتور أحمد المنشاوي
الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، فيتو
أشاد الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، بتواجد 374 أستاذًا من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، تم اختيارهم ضمن قوائم المحكمين بالمجلس الأعلى للجامعات لفحص الإنتاج العلمي لشغل وظائف الأساتذة والأساتذة المساعدين في الدورة الخامسة عشرة (2025–2028).

المكانة العلمية الرفيعة لأعضاء هيئة التدريس بجامعة أسيوط

وأكد رئيس جامعة أسيوط أن هذا الاختيار يعكس المكانة العلمية الرفيعة لأعضاء هيئة التدريس بجامعة أسيوط، ويسلط الضوء على دورهم الفاعل في دعم جودة وتطوير منظومة التعليم والبحث العلمي على مستوى الجامعات المصرية.

وأضاف رئيس جامعة أسيوط أن انضمام هذه الكوكبة المتميزة من الأساتذة إلى لجان المحكمين يُعد شهادة على ريادة الجامعة ومكانتها المرموقة في البحث العلمي محليًا ودوليًا، مشيدًا بالجهود الكبيرة التي يبذلها أساتذة الجامعة في خدمة البحث العلمي وتطوير العملية الأكاديمية.

من جانبه، هنّأ الدكتور جمال بدر، نائب رئيس جامعة أسيوط لشؤون الدراسات العليا والبحوث، الأساتذة المنضمين إلى لجان المحكمين، مؤكدًا أن هذا الاختيار يعكس الثقل العلمي والبحثي لجامعة أسيوط، ودورها الريادي في تقديم كوادر أكاديمية متميزة قادرة على الإسهام في تطوير المنظومة التعليمية على مستوى الجمهورية.

وشملت قوائم المحكمين أعضاء هيئة التدريس من مختلف كليات الجامعة، حيث تم اختيار:
كلية العلوم: 27 أستاذًا
كلية الهندسة: 20 أستاذًا
كلية الزراعة: 38 أستاذًا
كلية الطب: 118 أستاذًا
كلية الصيدلة: 14 أستاذًا
كلية الطب البيطري: 23 أستاذًا
كلية التجارة: 8 أساتذة
كلية التربية: 32 أستاذًا
كلية الحقوق: 5 أساتذة
كلية علوم الرياضة: 32 أستاذًا
كلية التمريض: 7 أساتذة
كلية الخدمة الاجتماعية: 8 أساتذة
كلية الآداب: 18 أستاذًا
كلية التربية النوعية: 7 أساتذة
معهد جنوب مصر للأورام: 4 أساتذة
كلية الحاسبات والمعلومات: 4 أساتذة
كلية طب الأسنان: 1 أستاذ
كلية الفنون الجميلة: 4 أساتذة
كلية التربية للطفولة المبكرة: 4 أساتذة. 

جامعة أسيوط الأهلية تعلن مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول

نقيب المحامين يستقبل وفد كلية الحقوق من جامعة أسيوط

ويُعد هذا الإنجاز دلالة واضحة على ريادة جامعة أسيوط ومكانتها المتميزة في دعم البحث العلمي وتطوير العملية الأكاديمية، وتعزيز حضورها على المستوى المحلي والدولي.

