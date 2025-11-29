مدبولي خلال جولة بمنطقة الخيامية: تنظيم معرض للحرف التراثية بحديقة الفسطاط

18 حجم الخط

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، منطقة باب زويلة، وأعمال إعادة إحياء المباني التجارية والسكنية بحارة الروم، مصحوبًا بشرح من المهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، الذي أفاد بأن إعادة إحياء منطقة حارة الروم وباب زويلة الواقعة بجوار مسجد السلطان مؤيد وسبيل محمد علي ومنطقة الخيامية، يأتي ضمن خطة إعادة إحياء القاهرة التاريخية والحفاظ على نسيجها العمراني التاريخي.

أعمال إعادة إحياء المباني التجارية والسكنية بحارة الروم

وأكد المهندس مصطفى عبدالوهاب، نائب رئيس الصندوق، أن المنطقة تشهد إعادة إحياء من خلال الحفاظ على النسيج العمراني المسجل بـ منظمة اليونسكو أيضًا، وقد تم الانتهاء من رفع كفاءة وتطوير واجهات وأسطح عدد 30 مبنى، بواقع 27 مبنى سكنيا، و2 مول تجاري، ومعهد أزهري، كما تم الانتهاء من الترميم الشامل والتدعيم الإنشائي لعدد 5 عمارات.

وأشار المهندس مصطفى عبدالوهاب إلى أن هذا المشروع يأتي في إطار جهود الدولة لإحياء المناطق التاريخية في القاهرة، وتحسين جودة الحياة للسكان، والحفاظ على الطابع المعماري الفريد الذي يميز هذه المناطق، بما يشمل دعم الأنشطة الحرفية والتجارية وترميم المباني ذات القيمة التاريخية.

وأوضح المهندس عبدالباسط ماهر، مدير المكتب الفني لرئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، أنه تم الانتهاء كذلك من إنشاء عدد 4 مبانٍ سكنية جديدة بديلًا عن بعض المناطق الخربة؛ بما يحافظ على الطابع العمراني للمنطقة. كما أنه جار العمل على رفع كفاءة واجهات وأسطح 54 مبنى ضمن المرحلة الحالية من مشروع إعادة الإحياء.

جهود الدولة لإحياء المناطق التاريخية في القاهرة

وخارج مسار الزيارة، حرص الدكتور مصطفى مدبولي على دخول منطقة الخيامية، وأجرى حوارات مع أصحاب المحال، وسألهم عن انتاجهم وطرق التسويق، وأكد لهم أن الدولة لديها توجه لمساعدتهم في التسويق لمنتجاتهم ضمن معارض الحرف اليدوية، مشيرا إلى أن حديقة الفسطاط التى سيتم افتتاحها قريبا سيكون بها معرض للحرف التراثية لتسويق منتجاتكم.

كما زار رئيس الوزراء أحد البيوت بالمنطقة التي تخضع لإعادة الأحياء، وأبدى إعجابه بالمكان، لأن البيت يطل على الخيامية، وقال إن نماذج هذه الوحدات ستلقى رواجا سياحيا كبيرا إذا تم تأجيرها للسياح الأجانب.

