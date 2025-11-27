الاقتصاد المصري يسجل أعلى معدل نمو منذ ثلاث سنوات.. ارتفاع عدد السائحين والليالي الفندقية لأعلى مستوى.. وتوسعات كبيرة في الصناعة والبنية التحتية

18 حجم الخط

شهد المؤتمر الصحفي الأسبوعي لرئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، عرضًا موسعًا لأحدث مؤشرات أداء الاقتصاد المصري خلال الربع الأول من العام المالي 2025/2026، قدمته الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وكشفت الوزيرة عن تسجيل الناتج المحلي الإجمالي معدل نمو بلغ 5.3% وهو الأعلى منذ أكثر من ثلاث سنوات، بدعم من قفزات كبيرة في قطاعات الصناعة غير البترولية، السياحة، الاتصالات، والبنوك.

بالتوازي، ناقش رئيس الوزراء في اجتماع آخر خطط التطوير والتشجير بالقاهرة الكبرى، مؤكدًا أهمية تحويل العاصمة إلى مدينة أكثر خضرة وملاءمة للحياة العصرية.

الناتج المحلي يرتفع إلى 5.3% والصناعة تقود النمو بقوة

أكدت وزيرة التخطيط أن الاقتصاد المصري استعاد زخمه خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، حيث ارتفع معدل النمو إلى 5.3% مقارنة بـ 3.5% في الفترة ذاتها من العام الماضي. وشددت على أن هذا التحسن جاء مدفوعًا بشكل رئيسي بالنشاط الصناعي غير البترولي الذي سجل نموًا لافتًا بلغ 14.5%.

وكانت أبرز الصناعات التي حققت نموًا قياسيًا صناعة المركبات: 50%، الصناعات الكيماوية: 44%، صناعة المشروبات: 37%، صناعة الأثاث: 34%، الصناعات الدوائية والكيميائية: 19%، الملابس الجاهزة: 17%



كما توقعت الوزيرة استمرار الصعود في الصناعة خلال 2025، خصوصًا مع التوسع في تصنيع الهواتف المحمولة ليصل الإنتاج إلى أكثر من 10 ملايين جهاز مقارنة بـ 3.3 مليون العام الماضي.

قفزة في الصادرات وتحسن في القدرة التنافسية

وأوضحت الوزيرة أن التوسع الصناعي انعكس مباشرة على الصادرات المصرية، حيث سجلت الصادرات نصف المصنعة: نمو 8.4% في يوليو و34.1% في أغسطس، والصادرات تامة الصنع: نمو 2.8% في يوليو و2.4% في أغسطس.



وكانت أبرز القطاعات التصديرية الأدوية والمستحضرات الطبية: +1.3%، الورق الصحي: +48% في يوليو و+51.6% في أغسطس، الملابس الجاهزة: +29.1% في يوليو و+20.6% في أغسطس

اتصالات وتكنولوجيا المعلومات قطاع يتحول إلى قوة إنتاجية

وسجل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نموًا كبيرًا بلغ 14.5%، مستفيدًا من الاستثمارات الضخمة في البنية التحتية الرقمية، وارتفاع سرعة الإنترنت، وتوسع خدمات التعهيد والبرمجيات، وحصول مصر على جائزة الريادة الإقليمية في تطوير نطاقات الإنترنت والتحول لبروتوكول IPv6، وهذا القطاع أصبح أحد أهم روافد الصادرات الرقمية المصرية.

السياحة: ارتفاع عدد السائحين والليالي الفندقية لأعلى مستوى

وحقق قطاع السياحة (المطاعم والفنادق) نموًا قدره 13.8% خلال الربع الأول. وكشفت البيانات عن ارتفاع عدد السائحين إلى 5.1 مليون سائح (+19.2%)، ارتفاع الليالي السياحية إلى 58.7 مليون ليلة (+13.8%)



كما صعدت مصر إلى المركز الأول أفريقيًا للعام الثالث على التوالي ضمن أفضل 25 دولة عالميًا في الأداء السياحي، وتوقعت الوزيرة زيادة أكبر في 2026 مع افتتاح المتحف المصري الكبير.

قناة السويس تستعيد عافيتها بنمو 8.6%

وبعد عام من التأثر بتوترات البحر الأحمر، سجل نشاط قناة السويس نموًا إيجابيًا لأول مرة منذ 2023، بمعدل 8.6%، مع عودة خطوط الملاحة العالمية تدريجيًا للمسار الطبيعي.

الاستثمار الخاص يقفز 25.9% ويمثل 66% من إجمالي الاستثمارات

وأبرزت الوزيرة تحسن بيئة الاستثمار في مصر، حيث بلغ الاستثمار الخاص 167.6 مليار جنيه، ويمثل 66% من إجمالي الاستثمارات، كما حصل قطاع الصناعة على 43% من التسهيلات الائتمانية الموجهة للقطاع الخاص.

واستعرضت الوزيرة جهود الإصلاح الهيكلي بين يوليو 2024 وأكتوبر 2025، والتي تضمنت: 52 إجراءً قانونيًا، 78 إجراءً مؤسسيًا، 45 إجراءً للتحول الرقمي، 41 إجراءً للشفافية، 30 إجراءً للصناعة، 16 إجراءً للطاقة، إضافة إلى 87 إجراءً لدعم الشركات الناشئة



وأكدت أن هذه الإصلاحات تستهدف تعزيز القطاعات الإنتاجية وزيادة القدرة التنافسية.

وتتوقع الحكومة تحقيق نمو لا يقل عن 5% خلال العام المالي 2025–2026، مع إمكانية تسجيل معدل أكبر في حال استمرار الاستقرار الإقليمي وتعزز الأنشطة الإنتاجية.

رئيس الوزراء يتابع خطط التطوير والتشجير بالقاهرة الكبرى

وفي اجتماع منفصل، تابع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي خطة التطوير والتشجير بالقاهرة الكبرى، بحضور مسؤولي وزارة الإسكان وصندوق التنمية الحضرية.

أبرز توجيهات رئيس الوزراء:

إعداد خطة شاملة لتشجير المحاور والطرق الرئيسية

تحسين الجمال الحضري للمدينة

إنشاء مساحات خضراء جديدة تكون متنفسًا للمواطنين

الالتزام بالمعايير العالمية في تصميم المش landscapes والحفاظ على الهوية البصرية

وشدد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، على أن الحكومة تعمل على تحويل القاهرة إلى مدينة أكثر صديقة للبيئة، من خلال زيادة الرقعة الخضراء وتنفيذ مشروعات تجميل حضارية متكاملة.

