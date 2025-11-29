السبت 29 نوفمبر 2025
عصام كامل

أخبار مصر

رئيس الوزراء يتفقد عددا من أعمال تطوير الطرق بالقاهرة

الدكتور مصطفي مدبولي
الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء
شهدت جولة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمشروعات إعادة إحياء المناطق بالقاهرة التاريخية، المرور لتفقد عددٍ من أعمال تطوير الطرق بمحافظة القاهرة.

 مشروعات إعادة إحياء المناطق بالقاهرة التاريخية

وأكد رئيس الوزراء أهمية خطط تطوير الطرق وايجاد مسارات بديلة داخل القاهرة في تخفيف حدة الزحام وتحقيق سيولة مرورية في طرق العاصمة، وهو ما يتسق مع جهود التطوير التي تنفذها الدولة لإعادة رونق القاهرة التاريخي والربط بين مناطقها بشكل أيسر.

وخلال المرور تفقد رئيس الوزراء ومرافقوه، أعمال تطوير الطرق حول مسجد السيدة نفيسة، واستمع لشرح من الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، حول مجريات تلك الأعمال، والتي تتضمن تطوير الطرق المؤدية إلى المسجد والمنطقة المحيطة به، وزيادة المساحات الخضراء، ورفع كفاءة البنية التحتية وتحسين المظهر الجمالي العام، مُشيرًا إلى أن ذلك يأتي ضمن مخطط شامل لتطوير منطقة السيدة نفيسة، ضمن جهود رفع كفاءة مسار آل البيت بالعاصمة، والذي يربط بين عدد كبير من المعالم التاريخية الإسلامية ذات القيمة المميزة.

تطوير طريق صلاح سالم المستحدث

كما شمل المرور تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، ومرافقيه، أعمال تطوير طريق صلاح سالم المستحدث، المُقرر تشغيله كمسار بديل لكوبري السيدة عائشة بالقاهرة، حيث استمع من الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، إلى شرح حول مراحل تنفيذ المشروع، وأوضح أن المحور الجديد، سيسهم في تحقيق ربط أفضل بين العديد من المناطق السياحية والتاريخية. وأضاف أنه يتم التمهيد لرفع كوبري السيدة عائشة بشكل نهائي في أواخر ديسمبر المقبل.

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مجلس الوزراء القاهرة التاريخية مسجد السيدة نفيسة محافظ القاهرة منطقة السيدة نفيسة طريق صلاح سالم

