الخميس 27 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة

رئيس الوزراء
رئيس الوزراء
18 حجم الخط
ads

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر العاصمة الجديدة، اجتماعًا، مساء اليوم؛ لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، وذلك بحضور كل من حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وعدد من مسئولي الجهات المعنية.

متابعة موقف ومستجدات ما يتم تنفيذه من مشروعات في مجال الطاقة

وجدد رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، التأكيد على حرصه على متابعة موقف ومستجدات ما يتم تنفيذه من مشروعات في مجال الطاقة، وخاصة ما يتعلق بقطاع الطاقة الجديدة والمتجددة، سعيًا لتوفير الطاقة من مصادرها المختلفة، تلبية لمختلف الاحتياجات التنموية والاستهلاكية، مشيرًا إلى الدور المهم للشركات العالمية والمحلية في هذا القطاع، باعتبارها شريكًا أساسيًا في تنفيذ خطط الدولة لتنويع مصادر الطاقة، وزيادة مساهمة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة، سعيًا لوصول مساهمة الطاقة المتجددة ضمن مزيج الطاقة إلى نسبة 42%.

ونوه رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، إلى جهود الدولة المتواصلة لإتاحة المزيد من التيسيرات والمحفزات لقطاع الطاقة، جذبًا لمزيد من الاستثمارات لهذا القطاع الواعد، وتعظيمًا لما نمتلكه من مقومات وإمكانات في هذا القطاع، لتنفيذ العديد من مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، مشيرًا كذلك إلى جهود الدولة لتطوير ورفع كفاءة الشبكات والخطوط الكهربائية، لاستيعاب حجم المنتج من الكهرباء من خلال المصادر المتجددة.

استعراض مستجدات موقف مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة الجاري تنفيذها

وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع استعراض مستجدات موقف مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة الجاري تنفيذها، وكذا المخطط تنفيذها خلال الفترة القادمة، هذا إلى جانب استعراض موقف تخصيص الأراضي للتوسع في إقامة مثل هذه المشروعات على مستوى الجمهورية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أحمد كجوك وزير المالية الخطوط الكهربائية الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة هندس حسن الخطيب وزير الاستثمار حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة وزير الكهرباء والطاقة المتجددة

مواد متعلقة

الاقتصاد المصري يسجل أعلى معدل نمو منذ ثلاث سنوات.. ارتفاع عدد السائحين والليالي الفندقية لأعلى مستوى.. وتوسعات كبيرة في الصناعة والبنية التحتية

رئيس الوزراء يتابع خطط التطوير والتشجير بالقاهرة الكبرى

مدبولي يكشف نتائج اقتصادية إيجابية: الإعلان عن استثمارات جديدة بمصر.. التأمين الصحي الشامل والتعليم التكنولوجي خطوات جديدة في ملف التنمية البشرية.. وهذه أبرز مستجدات قطاع الطاقة

مدبولي: توسعة مفيض توشكى لتعزيز قدرة مصر على مواجهة أي مفاجآت مائية

مدبولي: شراكة مصر والجزائر بوابة تجارية قوية نحو أفريقيا

مدبولي: المواطن سيشعر بثمار الإصلاح في الصحة والتعليم والدخل خلال الـ 3 سنوات المقبلة

مدبولي عن انتشار الفيروسات: سلالة إنفلونزا جديدة وليست موجة وباء

رانيا المشاط: زيادة ملحوظة في معدل النمو الاقتصادي

الأكثر قراءة

ارتفاع 4 جنيهات في سعر الفراخ اليوم الخميس 27 نوفمبر 2025 (آخر تحديث)

انخفاض سعر كرتونة البيض اليوم الخميس في بورصة الدواجن

أنظمة سداد شقق جنة مصر بالطرح الجديد

البرتغال بطلا لـ كأس العالم للناشئين بعد الفوز على النمسا بهدف نظيف (فيديو)

شوط أول سلبي بين البنك الأهلي وبورفؤاد في كأس مصر

كأس مصر، البنك الأهلي وبورفؤاد يتعادلان سلبيا ويلجآن إلى شوطين إضافيين

آخر تطورات إصابة تير شتيجن ومصيره مع برشلونة

بتروجت يفوز على وادي دجلة بهدف نظيف ويصعد لثمن نهائي كأس مصر (فيديو)

خدمات

المزيد

سعر الليرة مقابل الدولار في مصرف سوريا المركزي

قانون الخدمة المدنية، كيف يطعن الموظف على عقوبات العمل؟

أنظمة سداد شقق جنة مصر بالطرح الجديد

انخفاض سعر كرتونة البيض اليوم الخميس في بورصة الدواجن

المزيد

انفوجراف

مصر مستوى ثالث.. تعرف على تصنيف منتخبات كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

سرية عمرو بن العاص إلى ذات السلاسل في شهر جمادى الآخرة

هل يكفي الوضوء بعد الجنابة للصلاة؟ أمين الفتوى يوضح خطأ شائعا (فيديو)

هل مصافحة المرأة الأجنبية حرام؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية