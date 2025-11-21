الجمعة 21 نوفمبر 2025
أسهم هاري كين ترتفع في الانضمام لـ برشلونة

أكدت تقارير أن أسهم هاري كين، لاعب بايرن ميونخ، بدأت في الارتفاع لدى إدارة برشلونة، في ظل سعي النادي الكاتالوني لتدعيم مركز رأس الحربة خلال الفترة المقبلة، تحسبا لرحيل روبرت ليفاندوفسكي.

ويضع النادي الكتالوني أكثر من خيار أمامه لتدعيم مركز رأس الحربة، إذ يفكر النادي الكاتالوني في ضم جوليان ألفاريز إلا أن سعر اللاعب يقف عائقًا أمام رغبة إدارة لابورتا.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" أن أسهم هاري كين ارتفعت في برشلونة، كخيار لتعويض رحيل ليفاندوفسكي المنتظر، في ظل تمسك إدارة أتلتيكو مدريد بالمهاجم الأرجنتيني، جوليان ألفاريز.

وأشارت الصحيفة إلى أن برشلونة لم يحسم قراراته بالكامل بشأن أهدافه في سوق الانتقالات للموسم المقبل، موضحة أن الملف سيتم بدأ العمل عليه بجدية بداية من يناير المقبل.

الجريدة الرسمية