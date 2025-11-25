برشلونة يترقب، هاري كين يتحدث عن إمكانية مغادرة بايرن ميونخ

18 حجم الخط

أعرب المهاجم الإنجليزي هاري كين، لاعب بايرن ميونخ الألماني، عن سعادته لتواجده في فريقه الحالي، مؤكدا أنه لا يفكر حتى الآن في الموسم المقبل.

وفي تصريحات لصحيفة "سبورت" الإسبانية قال كين: "لم أتواصل مع أحد، ولا أحد تواصل معي، أشعر بالراحة في الوضع الحالي، ولم نتحدث بعد مع بايرن ميونخ عن المستقبل".

وأضاف كين أن تركيزه الحالي ينصب على الاستمتاع بالموسم الجاري، الذي يسجل فيه عددًا كبيرًا من الأهداف، مؤكدًا أن وضعيته المستقبلية ستتضح بعد انتهاء كأس العالم.

وأضاف: "لا يوجد أي استعجال، أنا سعيد في بايرن وهذا يظهر في طريقة لعبي، إذا حصلت اتصالات، سنرى، لا أفكر في الموسم المقبل، أول شيء بعد انتهاء الموسم هو كأس العالم".

وعند سؤاله عن إمكانية رحيله الصيف المقبل، شدد المهاجم على أن ذلك من غير المرجح.

وأوضحت الصحيفة أن وضع هاري كين التعاقدي جذب اهتمام العديد من الأندية، حيث يمتلك بندًا يسمح له بالرحيل مقابل حوالي 60 مليون يورو قبل عام من انتهاء عقده مع بايرن، وهو بند أدرجه لضمان إمكانية تجربة جديدة إذا رغب بذلك.

وأشارت الصحيفة إلى أن برشلونة اطلع على موقف اللاعب المالي والإمكانيات المتاحة، لكنه لم يتخذ أي خطوات عملية حتى الآن، مع العلم بأن هناك إمكانية لأن يخوض كين تجربة في إسبانيا، في خطوة قد تكون مشابهة لما حدث مع روبرت ليفاندوفسكي قبل عدة سنوات.

كما لفتت الصحيفة الانتباه إلى أن باريس سان جيرمان وعدة أندية من الدوري السعودي أبدت اهتمامها باللاعب، الذي سجل حتى الآن 27 هدفًا وقدم 4 تمريرات حاسمة في 23 مباراة هذا الموسم، ليكون أحد أبرز المهاجمين في أوروبا، وحتى الآن، لم يقدم بايرن أي عرض لتجديد عقد كين، مما يترك جميع الاحتمالات مفتوحة.

