الهيئة الوطنية تعلق على واقعة توزيع بطاقات على الناخبين خارج لجنة شبين الكوم

قال المستشار أحمد بنداري، المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات: إن المؤتمر الصحفي من المقرر عقده في الساعة التاسعة مساءً، إلا أن الهيئة اضطرت لعقد مؤتمر عاجل لمتابعة الأحداث الجارية على الأرض والتي تستلزم إطلاع الرأي العام فورًا لتفادي الشائعات والتأويلات، وضمان التصدي لأي معلومات مضللة.

وأوضح بنداري أن الهيئة تتابع بشكل مستمر الشكاوى الواردة من مواقع الأحزاب والمنصات الإلكترونية، بالتنسيق مع لجان المتابعة في المحافظات التي تشهد عمليات التصويت، لضمان ضبط أي مخالفات.

وفي هذا الإطار، شهدت لجنة رقم 17 بمركز شبين الكوم حادثة شغلت الرأي العام، حيث قام أحد المرشحين ببث مباشر مدعيًا وجود بطاقات انتخابية يتم توزيعها خارج اللجنة، وهو ما أدى إلى تمزيق ملابسه أمام الكاميرا للتأكيد على صحة ادعائه.

وأكدت رئيسة اللجنة في مذكرة رسمية أن الواقعة غير صحيحة، وأن الادعاء مختلق بالكامل، وتم تسجيل أسباب المذكرة بالتفصيل، فيما تدخلت قوات الشرطة للتعامل مع الموقف واستلمت المذكرة رسميًا.

وأشار بنداري إلى أن الهيئة تعتمد على هذه الإجراءات للتأكد من صحة البلاغات قبل اتخاذ أي إجراءات، وحماية نزاهة العملية الانتخابية من الشائعات والمعلومات المغلوطة.

