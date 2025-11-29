السبت 29 نوفمبر 2025
رياضة

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل الجولة الـ 13

ترتيب الدوري الإنجليزي
ترتيب الدوري الإنجليزي
ترتيب الدوري الإنجليزي، يتصدر أرسنال قمة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 29 نقطة ويليه تشيلسي في المركز الثاني برصيد 23 نقطة ثم مانشستر سيتي ثالثا برصيد 22 نقطة قبل انطلاق الجولة الثالثة عشرة.

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل الجولة الـ 13

1- أرسنال 29 نقطة
2- تشيلسي 23 نقطة
3- مانشستر سيتي 22 نقطة
4- أستون فيلا 21 نقطة
5- كريستال بالاس 20 نقطة
6- برايتون 19 نقطة
7- سندرلاند 19 نقطة
8- بورنموث 19 نقطة
9- توتنهام هوتسبير 18 نقطة
10- مانشستر يونايتد 18 نقطة
11- إيفرتون 18 نقطة
12- ليفربول 18 نقطة
13- برينتفورد 16 نقطة
14- نيوكاسل يونايتد 15 نقطة
15- فولهام 14 نقطة
16- نوتنجهام فوريست 12 نقطة
17- وست هام 11 نقطة
18- ليدز يونايتد 11 نقطة
19- بيرنلي 10 نقاط 
20- وولفرهامبتون نقطتان

 

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

- برينتفورد X بيرنلي – الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports HD 6  

- مانشستر سيتي X ليدز يونايتد – الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports HD 3  

- سندرلاند X بورنموث – الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports HD 5  

- إيفرتون X نيوكاسل يونايتد – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 1  

- توتنهام هوتسبير X فولهام – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 1  

