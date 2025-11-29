موعد مباراة مانشستر سيتي وليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة

السبت 29 نوفمبر 2025
الدوري الإنجليزي، يستضيف ملعب "الاتحاد" اليوم السبت مباراة مانشستر سيتي وليدز يونايتد في الجولة الثالثة عشرة من بطولة الدوري الإنجليزي موسم 2025-2026.

موعد مباراة مانشستر سيتي وليدز يونايتد

تنطلق مباراة مانشستر سيتي ضد ليدز يونايتد اليوم في الدوري الإنجليزي في تمام الساعة 5 مساءً بتوقيت القاهرة، 6 بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة مانشستر سيتي أمام ليدز يونايتد

تُذاع مباراة مانشستر سيتي أمام ليدز يونايتد اليوم في الدوري الإنجليزي عبر قناة beIN SPORTS 3.

ويحتل فريق مانشستر سيتي المركز الثالث في جدول الدوري الإنجليزي برصيد 22 نقطة، في حين أن ليدز يونايتد لديه 11 نقطة حيث يتواجد في المركز الثامن عشر.

ويسعى مانشستر سيتي إلى تحقيق فوز في مباراة اليوم بعدما خسر في الجولة الماضية من الدوري الإنجليزي ضد نيوكاسل يونايتد بهدفين لهدف، كما خسر في دوري أبطال أوروبا بثنائية نظيفة أمام باير ليفركوزن.

وكان المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، بيب جوارديولا، وجه اللوم للاعبيه فيما يخص النجم المصري عمر مرموش، بعد خسارة يوم الثلاثاء الماضي على يد باير ليفركوزن في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وشارك عمر مرموش في مباراة مانشستر سيتي وباير ليفركوزن أساسيًا، قبل استبداله بزميله إيرلينج هالاند في الدقيقة 65.

وتعرض مانشستر سيتي لهزيمته الأولى في الموسم الحالي من دوري أبطال أوروبا حيث خسر أمام باير ليفركوزن بهدفين دون رد في عقر داره.

وحرص جوارديولا على الدفاع عن عمر مرموش، حيث قال في تصريحات نشرتها شبكة "سيتي إكسترا" الإنجليزية: "لقد بدأ الموسم بشكل رائع ثم عاد بعد إصابته وعززنا استقرار الفريق".

وأضاف: "أعتقد أن عمر مرموش قدم في المباراة الأخيرة ضد باير ليفركوزن ما يحتاجه الفريق، لقد أثبت جدارته وأظهر جودته، ولكن لم يقدم الفريق التمريرات اللازمة له".

وعن موعد انضمام عمر مرموش إلى منتخب مصر من أجل المشاركة في بطولة كأس أمم إفريقيا وما إذا كان على علم به، قال: "لا، لا أعرف، علينا التحدث مع النادي واللاعب كذلك".

