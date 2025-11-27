نجم ليفربول يكشف الشروط والتوقيت المناسب لرحيل آرني سلوت

18 حجم الخط

قال ستيف ماكمانامان، لاعب خط وسط ليفربول السابق، إن الحديث عن مستقبل آرني سلوت على رأس الإدارة الفنية لفريق ليفربول ما زال سابقًا لأوانه، رغم الهزيمة الثقيلة للفريق أمام آيندهوفن برباعية مقابل هدف واحد في دوري أبطال أوروبا.

وأكد ماكمانامان، في تصريحات نقلتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن الحديث عن رحيل سلوت يجب أن يتم فقط إذا استمرت النتائج السيئة بعد مباراة آرسنال في منتصف يناير، مشيرًا إلى أن الهزيمة الأخيرة لا تعكس بالضرورة مستقبل المدرب.

وأضاف: "أرى أنه من المبكر جدًا التساؤل حول مستقبل سلوت، وسيكون من المنطقي النظر في الأمر بعد منتصف الموسم، وخاصة بعد لقاء آرسنال".

ويستعد ليفربول لمواجهة وست هام يوم الأحد المقبل على ملعب لندن في الجولة الثالثة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز، وسط متابعة الجماهير لأداء الفريق بعد سلسلة النتائج السلبية الأخيرة، حيث تلقى الفريق 9 هزائم في 12 مباراة بجميع البطولات هذا الموسم.

ليفربول يدخل معركة الـ100 مليون يورو لخطف موهبة ألمانية من أرسنال وبرشلونة

من ناحية أخرى، يواصل نادي ليفربول تحركاته لتدعيم صفوفه خلال الفترة المقبلة، في ظل تراجع النتائج والهزيمة الثقيلة أمام آيندهوفن بنتيجة 4-1 على ملعب آنفيلد، ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.

وتُعد هذه الخسارة التاسعة للريدز في آخر 12 مباراة، في أسوأ سلسلة نتائج للفريق منذ موسم 1953-1954، وذلك بعد أيام من سقوطه أمام نوتينجهام فورست بثلاثية نظيفة في الدوري الإنجليزي.

وكشفت صحيفة بيلد الألمانية، ان ليفربول انضم رسميًا إلى سباق التعاقد مع الموهبة الألمانية الصاعدة أسان أويدراوجو، نجم لايبزيج وصاحب الـ19 عامًا، والذي أصبح هدفًا مشتركًا لعدد من كبار أوروبا، أبرزهم آرسنال وبرشلونة.

ويُعد أويدراوجو واحدًا من أبرز المواهب في البوندسليجا، حيث شارك في جميع مباريات الدوري الـ12 هذا الموسم، وتبلغ قيمته السوقية 100 مليون يورو.

كما ظهر اللاعب لأول مرة مع المنتخب الألماني في فترة التوقف الدولي بشهر نوفمبر، ونجح في تسجيل هدف خلال الفوز العريض على سلوفاكيا بنتيجة 6-0، قبل أن يتعرض لإصابة في وتر العضلة الخلفية اليسرى.

ويمتد عقد اللاعب مع لايبزيج حتى عام 2029، ولا يخطط النادي الألماني للدخول في مفاوضات بشأن مستقبله خلال منتصف الموسم، ما يجعل مهمة أي نادٍ في محاولة ضمه معقدة ومكلفة، مع توقعات بزيادة قيمته السوقية في عام 2026.

