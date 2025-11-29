السبت 29 نوفمبر 2025
حوادث

ضبط 5 متهمين بقتل شخص بطلق ناري في القاهرة

ضبط متهمين بقتل شخص
ضبط متهمين بقتل شخص بطلق ناري في القاهرة، فيتو
تمكنت قوات المباحث الجنائية بمديرية أمن القاهرة من ضبط 5 متهمين بقتل شخص، إثر طلق ناري بشارع السلام في دائرة قسم شرطة عين شمس.

وتواصل أجهزة البحث الجنائي جمع المعلومات والتحريات لكشف ملابسات الواقعة.


وكانت الأجهزة الأمنية تلقت إخطارا، يفيد بمقتل شخص، على يد آخرين، قاموا بإطلاق النار عليه ولذوا هاربين.

وانتقلت قوات الأمن، لموقع الحادث وتم نقل جثمان المتوفي بعد رفع آثار البصمات، وإجراء كافة التحريات والمعلومات حول الواقعة التي أسفرت عن ضبط المتهمين.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

تحديد وضبط مرتكبي سرقة سيارات نصف النقل

وكانت الأجهزة الأمنية  تلقت بلاغًا من أحد المواطنين، مقيم بدائرة مركز شرطة الصف، بتعرض سيارته نصف النقل للسرقة أثناء توقفها أسفل مسكنه.

وبالفحص والتحريات تم تحديد وضبط مرتكبي الواقعة، وهم 3 أشخاص مسجلين خطر. 

وبمواجهتهم، اعترفوا بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في سرقة سيارات نصف النقل باستخدام أسلوب "المغافلة"، كما أقروا بارتكابهم 5 وقائع سرقة أخرى بنفس الأسلوب.

وتم بإرشادهم ضبط السيارات نصف النقل المستولى عليها، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، تمهيدًا للعرض على النيابة العامة.

المشدد 10 سنوات لعاطل متهم بالشروع في قتل جاره بالسلام

نص أمر إحالة المتهمة بالشروع في قتل طفلتها بالجيزة للمحاكمة

