الخميس 27 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

المشدد 10 سنوات لعاطل متهم بالشروع في قتل جاره بالسلام

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو
18 حجم الخط

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 10 سنوات لاتهامه بالشروع في قتل جاره بمشاجرة نشبت بينهما بسبب خلافات علي لهو الأطفال أمام مسكن المجني عليه، وقيام طفل بإلقاء القمامة أمام مسكن المجني عليه، مما أثار غضبه وضرب الطفل بمنطقة السلام.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم ذهب لمسكن المجني عليه وعاتبه ليتحول العتاب إلى مشاجرة، قام فيها الأول بطعن الأخير بسلاح أبيض سكينة فأسقطه مصابا بطعنات. 

وتدخل الأهالي ثم قاموا بحمل المجني عليه محاولين اسعافه وتوجهوا به إلى أقرب مستشفى، لإنقاذه، وأسندت النيابة العامة إلى المتهم تهم الشروع في قتل المجني عليه وحيازة سلاح أبيض بدون مسوغ قانوني.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب مشاجرة وإصابة عامل وبانتقال قوات الأمن لمحل الواقعة وعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تبين نشوب مشاجرة بين شخصين بسبب لهو الأطفال وهروب المتهم.

وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن من ضبط المتهم وبمواجهته اعترف ارتكاب الواقعة، وأرشد عن السلاح المستخدم في جريمته وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محكمة جنايات القاهرة السلام منطقة السلام النيابة العامة مديرية أمن القاهرة أمن القاهرة

مواد متعلقة

30 نوفمبر موعد محاكمة عاطلين بتهمة الشروع في قتل جارهما بالظاهر

إحالة عاطلين للجنايات بتهمة الشروع في قتل جارهم بالظاهر

الأكثر قراءة

شمل البيضاء والبلدي، انخفاض سعر الفراخ اليوم الخميس 27 نوفمبر 2025

مد فترة سداد رسوم حج الجمعيات الأهلية أسبوعا

المالية: 650 ألفا قدموا إقرارات جديدة أو معدلة بضرائب إضافية بقيمة 78 مليار جنيه

السيسي يصدر قرارا جمهوريا بالموافقة على تسهيل قرض بمبلغ 4 مليارات دولار

أول تعليق من الإخوان على إعلان ترامب اتخاذ خطوات لتصنيف الجماعة منظمة إرهابية

المركز القومي للمسرح يعلن آخر موعد للتقديم لمسابقة السيد درويش الموسيقية

أخبار مصر: وفاة الإعلامية هبة الزياد بشكل مفاجئ، دموع صلاح تهز الوسط الكروي، أمريكا تعاقب مواطني دولة مسلمة بعد حادث واشنطن

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر اليوم الخميس

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الين الياباني أمام الجنيه صباح اليوم

سعر الدولار أمام الليرة السورية في مصرف دمشق المركزي اليوم الخميس

استقرار سعر الدينار البحريني أمام الجنيه في البنك المركزي اليوم الخميس

استقرار سعر الريال القطري بالبنوك المصرية صباح اليوم الخميس 27-11-2025

المزيد

انفوجراف

مصر مستوى ثالث.. تعرف على تصنيف منتخبات كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم اللون الأحمر في المنام وعلاقته بالرزق والسعادة

دعاء الصباح للشفاء من الأمراض، أذكار بالكتاب والسنة النبوية لا تفوتك

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 27 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية