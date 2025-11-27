المشدد 10 سنوات لعاطل متهم بالشروع في قتل جاره بالسلام

18 حجم الخط

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 10 سنوات لاتهامه بالشروع في قتل جاره بمشاجرة نشبت بينهما بسبب خلافات علي لهو الأطفال أمام مسكن المجني عليه، وقيام طفل بإلقاء القمامة أمام مسكن المجني عليه، مما أثار غضبه وضرب الطفل بمنطقة السلام.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم ذهب لمسكن المجني عليه وعاتبه ليتحول العتاب إلى مشاجرة، قام فيها الأول بطعن الأخير بسلاح أبيض سكينة فأسقطه مصابا بطعنات.

وتدخل الأهالي ثم قاموا بحمل المجني عليه محاولين اسعافه وتوجهوا به إلى أقرب مستشفى، لإنقاذه، وأسندت النيابة العامة إلى المتهم تهم الشروع في قتل المجني عليه وحيازة سلاح أبيض بدون مسوغ قانوني.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب مشاجرة وإصابة عامل وبانتقال قوات الأمن لمحل الواقعة وعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تبين نشوب مشاجرة بين شخصين بسبب لهو الأطفال وهروب المتهم.

وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن من ضبط المتهم وبمواجهته اعترف ارتكاب الواقعة، وأرشد عن السلاح المستخدم في جريمته وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.