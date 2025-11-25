الثلاثاء 25 نوفمبر 2025
حوادث

ضبط 180 قضية سرقة تيار كهربائي وإغلاق 5 محال مخالفة لترشيد استهلاك الكهرباء بالجيزة

تواصل أجهزة الأمن بـ محافظة الجيزة، حملاتها الأمنية المكثفة لضبط المخالفين لترشيد استهلاك الكهرباء، بالتعاون مع الجهات المعنية بالمحافظة.

وأسفرت الحملات التي نُفذت خلال الـ 24 ساعة الماضية عن إغلاق 5 محلات مخالفة لترشيد استهلاك الكهرباء في نطاق قسمي شرطة إمبابة وبولاق الدكرور، إلى جانب ضبط 180 قضية سرقة تيار كهربائي ومخالفات في شروط التعاقد.

وتأتي هذه الحملات ضمن سلسلة من الإجراءات التي تنفذها قوات أمن الجيزة لمكافحة الجريمة بشتى صورها، بما في ذلك الجرائم المرتبطة بمخالفة قوانين الكهرباء. 

وتستمر الحملة المكبرة في مختلف أقسام ومراكز شرطة الجيزة، في إطار تعزيز الأمن وتحقيق الاستقرار في كافة مناطق المحافظة.

