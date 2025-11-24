18 حجم الخط

طريقة عمل سبرنج رول، السبرنج رول من أشهر المقبلات الآسيوية التي لاقت شهرة واسعة حول العالم، ويقدم عادة في المطاعم الصينية والتايلاندية والعربية أيضًا.

وطريقة عمل سبرنج رول، سهلة وبسيطة وغير مكلفة، ويتميز بقوامه المقرمش وحشواته المتنوعة، ومن أشهرها حشوة الخضار التي تجمع بين الطعم الخفيف والقيمة الغذائية العالية.

وتقدم الشيف إنجي علاء، طريقة عمل سبرنج رول بحشو الخضار.

مكونات عمل سبرنج رول:

رقائق سبرنج رول جاهزة

ملعقتان كبيرتان دقيق مذاب في القليل من الماء للتثبيت

زيت غزير للقلي

2 كوب من الكرنب المفروم شرائح رفيعة أو الكرنب الأحمر لخيارات أكثر لون

للحشو

1 كوب جزر مبشور

1 كوب فلفل ألوان مقطع شرائح رفيعة

1 كوب كوسة مبشورة أو مقطعة رفيع

بصلة صغيرة مقطعة شرائح

1 كوب من المشروم المقطع

2 ملعقة كبيرة زيت نباتي

2 فص ثوم مفروم

ملعقة صغيرة زنجبيل مبشور

2 ملعقة كبيرة صويا صوص

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة

نصف ملعقة صغيرة بابريكا

رشة سمسم اختياري

طريقة عمل سبرنج رول

طريقة عمل سبرنج رول بحشو الخضار:-

ضعي مقلاة واسعة على النار وسخني فيها الزيت.

أضيفي البصل وقلبيه حتى يذبل قليلا.

أضيفي الثوم والزنجبيل وقلبي لمدة دقيقة حتى تخرج رائحتهما.

أضيفي الجزر، والفلفل الألوان، والكرنب، والمشروم.

قلبي المكونات على نار عالية حتى تذبل دون أن تفقد قرمشتها.

أضيفي الصويا صوص، والبابريكا، والملح والفلفل.

استمري بالتقليب لمدة دقيقتين إلى ثلاث.

ارفعي الحشوة من على النار واتركيها تبرد تمامًا قبل حشو السبرنج رول.

من المهم جدا أن تكون الحشوة جافة وغير محتوية على سوائل حتى لا تفتح أثناء القلي.

افردي ورقة السبرنج رول على سطح نظيف بحيث تكون على شكل معين (زاوية لأعلى).

ضعي ملعقة كبيرة من الحشوة في الطرف القريب منك.

اطوي الطرف السفلي فوق الحشوة.

اطوي الجانبين الأيمن والأيسر إلى الداخل.

ابدئي باللف بإحكام حتى تصلين للطرف الأخير.

استخدمي خليط الدقيق والماء لإغلاق الطرف حتى لا تفتح أثناء القلي.

هذه الطريقة تضمن لك رول محكم ومظهر جميل عند القلي.

سخني كمية كبيرة من الزيت في قدر عميق.

ضعي السبرنج رول في الزيت دون تكديس.

اقليها على نار متوسطة حتى يصبح لونها ذهبي ومقرمش.

ضعيها على ورق مطبخ لامتصاص الزيت الزائد.

ادهني السبرنج رول بالقليل من الزيت أو رشيه ببخاخ الزيت.

رصيها في صينية مبطنة بورق زبدة.

اخبزيها على حرارة 200 درجة لمدة 15 إلى 20 دقيقة مع التقليب.

في القلاية الهوائية ادهني الرولات بقليل من الزيت.

ضعيها في القلاية لمدة 10 إلى 12 دقيقة على 180 درجة مع هز السلة مرة واحدة.

تقدم مع الصوصات المختلفة مثل الشيلى صوص أو الزبادى بالثوم.

لضمان سبرنج رول مقرمش ومتناسق، لا تكثري من الحشو حتى لا تتمزق الورقة.

لا تضعي السبرنج رول في الزيت قبل أن يسخن جيدا.

احرصي أن تكون الحشوة باردة تماما قبل اللف.

إذا أردتى تخزينها، احشيها ولفيها ثم ضعيها في الفريزر داخل علبة محكمة.

رتبي السبرنج رول في صينية على شكل طبقة واحدة.

ضعيها في الفريزر لمدة ساعتين حتى تتجمد.

انقليها لأكياس حفظ محكمة.

تقلى مباشرة من دون إذابة.

