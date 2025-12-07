قصة مسجد الجعرانة، أحد المساجد التاريخية بمكة المكرمة

الأحد 07 ديسمبر 2025
مسجد الجعرانة، هو أحد المساجد التاريخية التي شيدت في موقع شهد أحداثًا تاريخية متعلقة بالسيرة النبوية في مكة المكرمة، وهو المكان الذي قسَّم فيه النبي محمد صلى الله عليه وسلم الغنائم التي غنمها المسلمون في غزوة حنين في العام الثامن الهجري.

 ومسجد الجِعْرانة أحد مساجد مكة المكرمة، والجعرانة فيها مسجد يعتمر منه أهل مكة وهي حد الحرم المكي من الجهة الشمالية الشرقية لمكة المكرمة نزلها النبي عليه الصلاة والسلام لما قسم غنائم هوازن عندما رجع من غزوة حنين وأحرم منها.

موقع مسجد الجعرانة

 

يبعد مسجد الجعرانة عن الحرم المكي 25 كيلومترًا من ناحية الشمال الشرقي يتمدد المسجد على قرابة ألف متر مربع وتبلغ قدرته الإستيعابية حوالي 600 مصلي ينتهي المسجد إلى وادي سرق

 ويبعد وادي الجعرانة عن طريق السيل الكبير مسافة عشرة كيلومترات وعن الحرم المكي مسافة 25 كم بُني المسجد قبل القرن الثالث الهجري وأعيد بناؤه عام 1263 هـ كما كتب في لوحة مثبتة على يمين المحراب..

يقع مسجد الجعرانة على الجانب الأيسر من وادي الجعرانة شمال شرق مكة المكرمة ويبعد عنها مسافة 25 كم على مقربة من بئر عذبة المياه في المكان الذي صلى فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، بعد عودته منتصرًا على ثقيف وهوازن، في وادي حنين بين مكة والطائف، 

 

فضل مسجد الجعرانة

تعود شهرة المسجد وفضله لإقامة النبي صلى الله عليه وسلم عنده ثلاثة عشرة ليلة، وفي الموقع نفسه انتظر قدوم قبيلة هوازن تائبين وأعاد إليهم سبيهم، ومنه أحرم ليلًا للعمرة، وعاد إليه قبل أن ينطلق بجيشه إلى المدينة المنورة.

كما أحرم الرسول عليه الصلاة والسلام لعمرته الثالثة  من هذا المسجد وقد روى ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمرات عمرة الحديبية وعمرة القضاء من قابل والثالثة من الجعرانة والرابعة التي مع حجته 

 وجاء فى الأثر حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي قال: حدثنا هشام بن سليمان وعبد المجيد بن أبي رواد عن ابن جريج قال: أخبرني مزاحم بن أبي مزاحم عن عبد العزيز بن عبد الله عن محرش الكعبي قال: إن النبي عليه الصلاة والسلام خرج ليلا من الجعرانة حين أمسى معتمرا فدخل مكة فقضى عمرته ثم خرج من تحت ليلته فأصبح بالجعرانة كبائت حتى إذا زالت الشمس خرج من الجعرانة إلى بطن سرف حتى جامع الطريق طريق المدينة بسرف

أهمية مسجد الجعرانة

يشكل مسجد الجعرانة أحد الأماكن الشهيرة للزوار القادمين من خارج مكة المكرمة، بهدف استكشاف معالمه وارتباطاته التاريخية والحضارية، واستحضار الماضي الذي يحمل بين طياته أحداث السيرة النبوية وتفاصيلها منذ قرون

 

مراحل بناء مسجد الجعرانة

 

شيد المسجد في القرن الثاني الهجري، وجُدّدت عمارته، ومر بمراحل عدة في البناء، أحدها في عهد الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود، إذ بلغت مساحته 430م2، وقدرت طاقته الاستيعابية بنحو 1,000 مصل، وقد رمِم المسجد ووسع مرات كثيرة عبر التاريخ الإسلامي 

وتوجد لوحةٍ واقعة على يسار المسجد مكتوب فيها: جدد هذا المسجد المأثور وزاد في سعتهِ عيسى بوقرى وابنه صالح في سنة ألف وثلاثمائة وسبعين هجرية وحسب رواية أبناء عبد الله العبدان وهو أول من عينهُ الملك عبدالعزيز للإشراف على المسجد والبئر ذكروا بأن المسجد بعد أن تمت عمارة البوقري المشار إليها كان طوله عشرين مترًا وعرضه اثنى عشر مترًا وأضيفت إليه رحبة في الجهة الشرقية تزيد على ضعف مساحته ثم قامت وزارة الأوقاف السعودية بعمارة أخرى للمسجد وقد تضاعفت غمارة المسجد. وأعيد بناؤه من قبل وزارة الحج والعمرة، وفق تصميم حديث على مساحة تقدر بحوالي 16000م2.

