تاريخ جامع السفاحية في حلب، وهذا سر التسمية

18 حجم الخط

جامع السفاحية هو أحد مساجد سوريا التاريخية، وهو جامع يقع غرب جنوب القلعة في حي السفاحية بـحلب.

بناه القاضي أحمد بن صالح بن أحمد السفاح على أنقاض معصرة للسيرج. كانت مدرسة (المدرسة السفاحية) قبل أن تحول إلى مسجد.، أعيد ترميمه سنة 1343 هـ الموافق 1925 م.

وجامع السفاحية مشهور بمئذنته المثمنة ويعود جامع ومدرسة "السفاحية" إلى العصر المملوكي، ويتميز واجهته بالزخارف الحجرية المحفورة بشكل هندسي.

جامع السفاحية بحلب وتاريخ بانيه وسر التسمية

أحمد بن صالح السفّاح باني جامع السفّاحية

يوجد فوق باب الجامع نقش كتابي يحمل هذا النص: (بسم الله الرحمن الرحيم، أنشأ هذا المكان المبارك ووقفه جامعا ومدرسة وشرط أن يكون إمامها وخطيبها شافعي المذهب الفقير إلى رحمة الله أحمد ابن السفاح الشافعي في شهور سنة 828في أيام الملك الأشرف أبي النصر الدقماقي، وهذا التاريخ يوافق عام 1425 م.

وأحمد بن صالح بن أحمد بن عمر، واختلف فيمن فوقه، ففي ثبت البرهان الحلبي يوسف بن أبي السفاح وقيل أحمد، الشهاب أبو العباس بن صلاح الدين أبي البقا الحلبي الشافعي والد عمر وصالح الآتيين وأخو ناصر الدين محمد، ويعرف بابن السفاح لكون أبيه ابن أخت قاضي حلب النجم عبد الوهاب والزين عمر ابني أبي السفاح.

ولد سنة اثنتين وسبعين وسبعماية بحلب ونشأ بها، فحفظ القرآن وصلى به وغيره وسمع من الكمال بن حبيب سنن ابن ماجه وغيرها وعلى الشهاب بن المرحل وغيره، واشتغل يسيرا وتعانى ببلده الكتابة في التوقيع إلى أن مهر فيه.

ثم ولي نظر الجيش بها بعد الفتنة التيمرية، ثم عزل وسافر إلى القاهرة، فاستقر موقع الأمير يشبك أتابك العساكر بعد أخيه ناصر الدين، ثم ولي كتابة السر بصفد ثم بحلب مرة بعد مرة وباشرها مباشرة حسنة، ثم قدم القاهرة واستقر في توقيع الأشرف قبل سلطنته

فلما تسلطن استقر كاتب السر ابن الكويز في كتابة السر ببلده إرادة للراحة منه، فتوجه إليها بعد أن كان يباشر توقيع الدست مدة، فلما مات الشريف شهاب الدين أحمد بن إبراهيم بن عدنان الحسيني كاتب السر وأخوه العماد أبو بكر استدعى به الأشرف فاستقر به في كتابة السر بمصر، وذلك في رمضان سنة ثلاث وثلاثين، واستقر بولده عمر عوضه في حلب، فباشر الشهاب الوظيفة بدون دربة وسياسة، لكونه لم يكن بالفاضل، ولا في الإنشاء مع سوء خط،

بحيث إنه أرسل مرة من حلب وهو كاتب سرها كتابا مطالعة للأشرف برسباي فلم يحسن البدر ابن مزهر كاتب سر مصر إذ ذاك قراءتها لضعف خطها وركاكة ألفاظها ولا فهم المراد منها، فجعلها في طي كتاب يتضمن إنا قد عجزنا عن فهم ما في كتابك، فالمخدوم ينقل خطواته إلينا ليقرأه على السلطان، وكان ذلك سببا لغرامته جملة.

وكذا مع طيش وخفة وسوء مزاج بحيث إنه كثيرا ما كان يكلم نفسه، ومع ذلك فاستمر فيها حتى مات في ليلة الأربعاء رابع عشر رمضان سنة خمس وثلاثين بعد توعكه خمسة أيام، وصلى عليه السلطان والقضاة والأمراء والأعيان في مصلى المؤمني ودفن بالقرافة الصغرى. واستقر عوضه الصاحب كريم الدين عبد الكريم ابن كاتب المناخات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.