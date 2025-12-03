18 حجم الخط

"جامع الزكي" هو أحد مساجد سوريا التاريخية وهو من الجوامع الإسلامية القديمة في مدينة "حلب".

وعلى الرغم من أنّ تاريخ بنائه قد تجاوز 700 سنة إلا أنّ أهل "حلب" ما زالوا يأمونه لأداء صلواتهم فيه.

يقع "جامع الزكي" على بعد مئة متر إلى الشمال من "باب النصر" وقد كان مسجدًا عمريًا، أي كان يحوي مأوى للإقامة فيه ثم قام بتجديده "محمد الزكي" أحد أجناد الحلقة (جندي محترف ينتمي إلى جيش "الحلقة"، وهي قوة عسكرية دائمة في الدولة المملوكية)، وينتهي نسبه إلى الإمام "الحسين بن علي" رضي الله عنهما، ثم وسعه "ناصر الدين الحجيج" الأستادار بحلب.

جامع الزكي أحد مساجد حلب التاريخية وقصة بنائه، فيتو

وهناك كتابة موجودة على نجفة فوق مدخله تحوي خمسة أسطر هذه نصها: "بسم الله الرحمن الرحيم، سيماه حسبما رسمه المقر العالي المولوي السيفي قنباي أعز نصره الحمزاوي الملكي الظاهري كافل المملكة الحلبية المحروسة أن لا يأخذ درهمًا على جامع الزكي رحمه الله تعالى بتاريخ سنة ثلاث وأربعون وثمانمئة وملعون ابن ملعون من يأخذ من درهم فرد 843 هجرية"/ 1439 ميلادية».

وحول "قنباي" الذي ذُكر في الكتابة يقول المؤرخون: "قنباي" أو "قانباي" هو مملوك للأمير "سودون الحمزاوي" الذي ينسب إليه وكان في بداية عمله في خدمة الأمير "تغرى بردي" والد الكاتب "أبي المحاسن".

وقد تقدم سريعًا بعد موت "المؤيد شيخ" العام، وأصبح نائب الغيبة للسلطان "المظفر أحمد" (أي ينوب عنه عند غيابه) ما سبب له الخصام مع "جقمق" الذي أصبح فيما بعد سلطانًا، وبعد سجنه المؤقت أيام الظاهر "طاطار" أرسله السلطان "برسباي" إلى دمشق، وأصبح بعد ذلك حاكم حماة ثم حاكم طرابلس ثم حاكم "حلب".

وقد نقله "أشرف أينال" إلى دمشق ليبعده عن "حلب" التي أصبح له فيها نفوذ كبير، لكنه توفي.



وورد في كتاب تقصي خطى الدولة العثمانية في “حلب”، تأليف مجموعة باحثين من سورية وتركية ما يلي حول "جامع الزكي": «هو جامع قديم، عمري بناه "علي بن سعيد الزيني" أحد الأمراء في "حلب" أيام دولة الأتراك المماليك، ووقف عليه أوقافًا جليلة، نُسب هذا الجامع إلى "محمد الزكي" وهو أحد مشايخ الطرق العلية كان يقيم فيه أذكاره، في شرقي الجامع قبلية أخرى واسعة أنشاهأ "حجيج الناصري أمير عرب" وقد اشترى قطعة أرض من "أوج خان" المجاور في شرقيها وعمّرها ووقف لها أوقافًا جليلة، كما رمم الجامع وزيد فيه النصف الشمالي من الصحن وبُنيت الحجرات التي في شماله من قبل العلائي "علي بن النجمي سعيد بن يمن الملطي».

جامع الزكي أحد مساجد حلب التاريخية وقصة بنائه، فيتو

عمارة الجامع الزكي

«للجامع بابان موجهان إلى الغرب بينهما قسطل وفوق الجنوبي منهما منارة، وللجامع قبليتان إحداهما شرقية والأخرى جنوبية متصلتان ببعضهما البعض وفي الشمال غرف وفي الغرب مدخلان بينهما رواق».

وحول الإضافات والترميمات التي جرت في الجامع خلال الفترة العثمانية: «غربي الجامع رواق في صدره محراب وفي هذا الرواق بعض حجرات يسكنها الفقراء وكان مكتوبًا على جبهة الرواق: "جدد هذا المكان المبارك الفقير إليه تعالى الحاج محيي الدين بن الحاج عبد القادر محب في غرة شهر رجب الفرد سنة 1124 هجرية"، أي 1724 م ولكن هذا النص زال ولا تزال اللوحة باقية.

لكنه غير موجود اليوم، وربما كان هو الحوض الموجود شرقي الباحة».

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.