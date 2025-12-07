أدعية صباحية من الكتاب والسنة لبدء يوم جديد، رددها

18 حجم الخط

الأدعية الصباحية من الأمور التي يفضلها الكثيرون، حيث يُستحب بداية اليوم بذكر الله عز وجل والإكثار من الصلاة على النبي، صلى الله عليه وآله وسلم، فذكر الله تعالى والأدعية الصباحية تجعل المرء يطلب الثناء والاعتماد والتوكل على الله.

وهي من الأمور المستحبة، بل والواجبة علي كل مسلم؛ لذلك يفضل الكثير بدء يومه بـالأدعية الصباحية، ويخص بعض الوقت لهذه الأدعية الصباحية، حيث يطلب المسلم المدد والعون من ربه، وفي هذا الإطار جمعنا لكم مجموعة أدعية صباحية لبدء يوم جديد رددها..

أدعية صباحية لبدء يوم جديد

1- "اللهم إني توكلت عليك فأعنّي، ووفقني، وأجبر خاطري، جبرًا أنت وليه، يا رب، أدعوك بعزتك وجلالك، أن لا تصعب لي حاجة، ولا تعظم علي أمرًا، ولا تحن لي قامة، ولا تفضح لي سرًا، ولا تكسر لي ظهرًا".

2- "اللهم عافني في بدني اللهم عافِني في سمعي اللهم عافِني في بصري لا إله إلا أنت، اللهم إني أعوذ بكمن الكفر والفقر اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت".

3- "سبحان الله وبحمده عدد خلقه، ورضا نفسه، وزنة عرشه، ومداد كلماته. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلاّ أنت".

4- "رب اشرح صدورنا، ويسر أمورنا، واحلل عقدة من ألسنتنا، يفقهوا قولنا".

5- "اللهم فوضتك أمري كله، فجمله خيرًا بما شئت، واجعلني يا رب ممن نظرت إليه فرحمته، وسمعت دعاءه فأجبته".

6- "اللهم لا تجعل ابتلائي في جسدي، ولا في مالي، ولا في أهلي، وسهّل علي ما استثقَلته نفسي".

7- "يا رب أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين وأغننا عن الفقر".

8- "اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، واستر عوراتي وآمن روعاتي".

أدعية صباحية يمكنك ترديدها

"اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شرما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي، وأبوء لك بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت".

"حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السّماء وهو السّميع العليم، اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا، وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور".

"سبحان الله وبحمده عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زنة عرشه، سبحان الله مداد كلماته يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث وأصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدًا".

"اجعل اللهم صباحي هذا نازلًا علي بضياء الهدى وبالسلامة في الدين والدنيا، ومسائي جنةً من كيد العدى ووقايةً من مرديات الهوى إنك قادرٌ على ما تشاء تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء،

بيدك الخير إنك على كل شيء قديرٌ، لا إله إلا أنت".

"اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي".

"اللهم اجعل هذا الصباح صباح خير لا يضيق لنا فيه صدر ولا يخيب لنا فيه أمر، واجعل لنا بكل خطوة توفيق وتيسير وأجر".

"يا رب إني أسألك خير هذا اليوم فتحه، ونصره، ونوره، وبركته، وهدايته، وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده".

"اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدًا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي".

"اللهم رب السموات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته".

