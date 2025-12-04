دعاء ليلة ثاني جمعة من جمادى الآخرة، لا تفوته

18 حجم الخط

دعاء ليلة ثاني جمعة من جمادى الآخرة، برغم أنه لم يرد في الشرع الحنيف ولا في السنة النبوية دعاء ليلة ثاني جمعة من جمادى الآخرة، إلا أن البعض يستغل ليلة الجمعة في الدعاء خاصة، وأن ليلة الجمعة من الليالي المباركة التي تحظى بمكانة عظيمة في الإسلام، لما فيها من فضائل وفرص عظيمة لنيل الرحمة والمغفرة، وقد خصّها الله سبحانه وتعالى بساعة استجابة، لا يوافقها عبد مسلم يدعو الله إلا استجاب له.

لذلك يحرص المسلمون على اغتنامها بالإكثار من الدعاء، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والذكر، والتقرب إلى الله بالطاعات، وفي ليلة ثاني جمعة من جمادى الآخرة نستعرض معكم دعاء ليلة ثاني جمعة من جمادى الآخرة

لماذا سمي شهر جمادى الآخرة بهذا الاسم؟

ذكر العلماء أن سبب تسمية جمادى بذلك الاسم، لأنَّ تسميته جاءَتْ في الشتاء حيث يتجمَّد الماء؛ فلَزِمه ذلك الاسم، وجُمادَى: اسمٌ للشهرين: الخامس والسادس من شهور السنة القمرِيَّة، وهما: جمادى الأولى وجمادى الآخِرة، قال أُحَيحةُ بن الجُلاح: «إِذَا جُمَادَى مَنَعَتْ قَطْرَهَا -- زَانَ جَنَابِي عَطَنٌ مُغْضِفُ».

والعرب تَعُدُّ جمادَى من أزمان القحْط والضر؛ قال المتوكِّل اللَّيْثِى، يمدح: «فَإِنْ يَسْأَلِ اللهُ الشُّهُورَ شَهَادَةً --- تُنَبِّئْ جُمَادَى عَنْكُمُ وَالْمُحَرَّمُ».

دعاء ليلة ثاني جمعة من جمادى الآخرة

فضل الدعاء ليلة الجمعة

روي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال بينا هو جالس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال: بأبي وأمي يا رسول الله، تفلت هذا القرآن من صدري، فما أجدني أقدر عليه. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: " يا أبا الحسن ! أفلا أعلمك كلمات ينفعك الله بهن وينفع بهن من علمته ويثبت ما تعلمته في صدرك ؟ ". قال: أجل يا رسول الله، فعلمني. قال: " إذا كانت ليلة الجمعة فإن استطعت أن تقوم في ثلث الليل الآخر فإنها ساعة مشهودة والدعاء.

دعاء ليلة الجمعة..

في ليلة الجمعة، تتوجه القلوب لله بالدعاء، ويستحب أن يلحّ العبد على الله في الطلب، خاصة في آخر ساعة من يوم الجمعة، ومن الأدعية الجامعة في هذه الليلة المباركة:

اللهم صلِّ وسلم وبارك على نبينا محمد، عدد ما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون.

اللهم ارحمني برحمتك، واغفر لي بفضلك، وارزقني من حيث لا أحتسب.

اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء أنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، منزل التوراة والإنجيل والفرقان فالق الحب والنوى، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء.. اقض عنا الدين واغننا من الفقر.

اللهم يا رحمن الدنيا ورحيم الآخرة، يا نور السماوات والأرض، اغفر لي ذنبي، واشرح صدري، ويسر أمري، وارزقني من الخير كله عاجله وآجله.

اللهم إني أسألك سلامًا ما بعده كدر، ورضى ما بعده سخط، وفرحًا ما بعده حزن، اللهم املأ قلبي بكل ما فيه الخير لي، اللهم اجعل طريقي مسهلا وأيامي القادمة أفضل من سابقاتها.

اللهم اكفني ما همني وما لا أهتم له، اللهم زودني بالتقوى، واغفر لي ذنبي، ووجهني للخير أينما توجهت.

اللهم وانت ربي ولك العلم ما في قلبي، ارزقني نيتي من المال والبنون وتعزيز وتوفيق وصراط المستقيم.

يا الله ارزقني المال الحلال، الحمد لله على نعمك التي لا تعد ولا تحصى.

يا الله ارزقني والأرزاق الدائمة والسعادة في الدنيا والآخرة.

اللهم لا مانع لما أعطيتَ، ولا مُعطي لما منعتَ، ولا ينفع ذا الجد منك الجد.

اللهم ارزقني رزقًا لم أتوقعه وخيرًا لم أفكر به واستجابة لدعاء أكرره دائمًا، وهب لي ما أريد.

اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.

يا مقيل العثرات، يا قاضي الحاجات، اقض حاجتي، وفرج كربتي، وارزقني من حيث لا أحتسب يا رب العالمين.

اللهم ارزقني علمًا نافعًا ورزقًا واسعًا وشفاء من كل داء وسقم.

اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء، وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير،

تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت، وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب،

رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، تعطي من تشاء منهما وتمنع من تشاء، ارحمني رحمة تُغنيني بها عن رحمة من سواك.

اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، واغنني بفضلك عمن سواك.

اللهم لك الحمد، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك.

اللهم يا حي يا قيوم، يا ذو الجلال والإكرام، اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، واقض عنا برحمتك شر ما قضيت.

حسبي الله لما همني، حسبي الله لمن بغى عليّ، حسبي الله لمن حسدني، حسبي الله لمن كادني بسوء.

