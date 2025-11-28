تعرفى على الكمية المسموح بتناولها من الملح حفاظا على صحة عائلتك

الجمعة 28 نوفمبر 2025
الملح من المكونات الطبيعية التى استخراجها الإنسان من الطبيعية وتستخدم فى الطهى وحفظ الطعام وصناعة المخللات والأسماك المملحة وغيرها.

والملح سلاح ذو حدين من حيث إنه ضرورة للصحة والحفاظ على نظام الجسم، ولكن الإفراط في تناوله سبب رئيسي في الإصابة بأمراض الضغط والكلى والجلطات لذا يجب الحذر.

ما هو الملح ومم يتكون 

يقول الدكتور مجدى نزيه استشارى التغذية العلاجية، إن الملح تركيبة غريبة فهو عبارة عن اتحاد مادتى الصوديوم والكلورايد أو صوديوم وكلور وكل مادة بمفرده خطر فالكلور مادة سامة والصوديوم مادة تشتعل عندما تتفاعل مع الأكسجين، ولكن اتحادهم معا آمن على الصحة، وهى حكمة الله سبحانه وتعالى وعظمته.

أعرفى الكمية المسموح بتناولها من الملح 
أعرفى الكمية المسموح بتناولها من الملح 

أهمية تناول الملح

وأضاف نزيه، أن الجسم يحتاج الملح وبدونه لا يستطيع الجسم توصيل الكهرباء وبالتالى توقف الإشارات داخل الجسم ولا يستطيع الإنسان فعل أى شئ، لذا يجب تناول الملح يوميا، والله سبحانه وتعالى عندما خلق الكون خلق الماء ومعها الملح لأهميته لصحة الإنسان.

الكمية المسموح بتناولها من الملح يوميا

وتابع، ليس معنى أن الملح مهم للصحة أن نفرط فى تناوله فالله خلق كل شيء بحكمة وبنظام والإمساك يجب عليه أن يسير بنظام فى كل شيء خاصة فى الطعام فلا إفراط ولا تفريط يجب تناول جميع الأطعمة بكميات وسطية حفاظا على الصحة، وبالنسبة للملح فمسموح فقط ب 6 جرام ملح فى اليوم الواحد، حتى يستطيع الجسم العمل بأعلى كفاءة دون الضغط على الكلى، ومن حكمة الله أن يخرج الملح الزائد من خلال الغدد العرقية والكلى، ولكن الإفراط فى تناوله يرهق الكلى ويؤثر على الشرايين لذا يجب تناول الملح بحساب.

طرق حساب الملح بالجرام 

وأوضح الدكتور مجدى نزيه استشارى التغذية العلاجية، أن الإنسان العادى يتناول فى اليوم حوالى 10 جرام ملح مايعادل ملعقة صغيرة ممتلئة ويعتبر طبيعي وتستطيع الكلى تصريف الملح الزائد، أما الإنسان الذى يحب تناول الملح الزائد فيتناول 12 جرام فى اليوم وهى نسبة عالية، ومن يعشق المخللات ويتناولها يوميا يحصل على 20 جرام ملح فى اليوم ومن يتناول الأسماك المملحة يتناول 25 جرام ملح فى اليوم، وهى نسبة عالية لذا يجب تناول الملح بالحد المسموح به حفاظا على صحة الجسم والكلى والشرايين.

بدائل صحية لاستخدام الملح في الطعام لمرضى ضغط الدم

تحذير خطير من تأثير الملح على الدماغ وعلاقته بالموت المفاجئ

