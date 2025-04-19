بدائل طبيعية للنكهة تعزز الصحة وتقلل الصوديوم في الطعام

في مسعى لتعزيز الصحة وخفض مستويات ضغط الدم، ينصح الخبراء بتقليل استهلاك الملح والصوديوم في الوجبات اليومية. إلا أن هذا التوجه الصحي لا يعني بالضرورة التضحية بمذاق الطعام الشهي، حيث توجد بدائل طبيعية وغنية بالنكهة يمكن أن تحل محل الملح وتضفي على الأطباق مذاقًا مميزًا.

عصائر الحمضيات

تعد عصائر الحمضيات، مثل الليمون والليمون الأخضر والجريب فروت والبرتقال، خيارًا ممتازًا لإضافة نكهة منعشة ومتوازنة للأطعمة قليلة الصوديوم. يمكن استخدام شرائح الحمضيات لتزيين الأطباق وعصرها لإضافة نكهة مميزة، خاصة مع البروتينات مثل الدجاج والسمك، وفق موقع “Healthline” الطبي.

الخل

يمثل الخل بديلًا فعالًا للملح، حيث يمكن استخدامه بنفس الطريقة لإضفاء نكهة مميزة على الأطعمة. يتميز الخل بانخفاض سعراته الحرارية وقيمته الغذائية، ويتوفر بأنواع متنوعة مثل خل البلسميك وخل التفاح وخل الفواكه والخل الأبيض، بالإضافة إلى أنواع أخرى بنكهات مختلفة. وإلى جانب دوره كبديل للملح، يحمل الخل فوائد صحية تتجاوز تقليل استهلاك الصوديوم.

الخضراوات

يمكن تعويض نقص الملح بإضافة المزيد من الخضراوات إلى الوجبات، مثل البصل والثوم والخضراوات الورقية الأخرى التي تتميز بنكهتها الغنية ومحتواها المنخفض من الصوديوم.

,تعتبر الخضراوات الطازجة والمجمدة خالية بشكل طبيعي من الصوديوم، ولكن يجب الحذر عند استخدام الخضراوات المعلبة أو تتبيلات السلطة التي قد تحتوي على مستويات أعلى من الصوديوم.

التوابل والأعشاب

تمثل التوابل والأعشاب خيارًا واسعًا لإضافة نكهة مميزة للوجبات قليلة الملح. تشمل الخيارات المتنوعة الريحان وورق الغار والقرفة والكمون ومسحوق الكاري والشبت ومسحوق البصل والزعتر والبابريكا والبقدونس والفلفل والطرخون. تشير الأبحاث إلى أن إضافة التوابل والأعشاب يمكن أن تقلل مستويات الصوديوم بنسبة تصل إلى 50%، خاصة لكبار السن، مع تحسين مذاق الطعام.

شطف وتصفية الأطعمة المعلبة

تنصح جمعية القلب الأمريكية بشطف وتصفية الفاصوليا والخضراوات المعلبة لتقليل كمية الصوديوم فيها بنسبة تصل إلى 40%. كما أن شراء المنتجات المعلبة والمجمدة التي تحمل علامات "قليلة الصوديوم" أو "خالية من الملح" يساهم في تقليل الاستهلاك الكلي للصوديوم دون التأثير على طعم الأطباق، خاصة الحساء والطواجن.

تغيير طرق الطهي

يمكن إبراز النكهات الطبيعية في الطعام عن طريق تغيير طريقة الطهي، مثل الشواء أو الطهي البطيء أو التحميص أو التحمير أو القلي السريع. وبالطبع، يمكن إضافة التوابل والأعشاب والمكونات المختلفة لإضفاء نكهة مميزة على الأطعمة المحضرة منزليًّا.

خيارات صحية عند تناول الطعام خارج المنزل

عند تناول الطعام في المطاعم، يجب الانتباه إلى بعض الكلمات الشائعة التي قد تشير إلى ارتفاع نسبة الصوديوم في الأطباق، مثل "مُعصى" و"مُملح" و"مشوي" و"مُعالَج" و"مُدخّن"، بالإضافة إلى الأطعمة الشرقية التي تحتوي على صلصات الصويا والتيرياكي والميسو.

كما أن التحكم في أحجام الحصص يساهم في تقليل كمية الملح المستهلكة. ولا تتردد في إخبار مقدم الخدمة عن أي اعتبارات غذائية أو متعلقة بالصوديوم، حيث يمكنهم تقديم خيارات مناسبة أو التواصل مع الطهاة.

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