مخاطر الإفراط في تناول الملح للمصابين بمرض الكلى المزمن

يحتاج الشخص المصاب بـ مرض الكلى المزمن إلى اتخاذ خطوات لتقليل تناول الصوديوم، ويتضمن هذا عادةً تقليل كمية الأطعمة المالحة التي يستهلكها، حيث إن الصوديوم عنصر أساسي في الملح.

يمكن أن يكون تناول الكثير من الصوديوم له تأثير سلبي على أي شخص، ولكن الأشخاص الذين يعيشون مع مرض الكلى المزمن قد يواجهون تحديات إضافية لصحتهم ويحتاجون إلى اتخاذ الاحتياطات للحد من تناول الصوديوم.

ما هي كمية الصوديوم الآمنة لشخص مصاب بمرض الكلى المزمن؟

وفقًا للدراسات فإن المدخول اليومي الموصى به حاليًا من الصوديوم للأشخاص المصابين بمرض الكلى المزمن هو 2000 مليجرام (مجم) يوميًا.

وحوالي 1500 مجم من الصوديوم يوميًا للشخص المصاب بمرض الكلى أو ارتفاع ضغط الدم، وهذا يقارن بحوالي 2300 مجم يوميًا للشخص غير المصاب بمرض الكلى المزمن.

ما هي مخاطر الإفراط في تناول الصوديوم مع مرض الكلى المزمن؟

يمكن للشخص المصاب بمرض الكلى المزمن أن يصاب بمضاعفات مرتبطة بالإفراط في تناول الصوديوم في نظامه الغذائي.

تشير إحدى الدراسات إلى أن الإفراط في تناول الصوديوم يمكن أن يؤدي إلى:

زيادة البروتين في البول أو ارتفاع نسبة البروتين في البول

زيادة تدفق الدم في الكلى

منع العوامل الخافضة للضغط من العمل بشكل صحيح، مما يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم

كما تشمل المضاعفات المحتملة الأخرى تراكم السوائل حول الرئتين أو القلب، فضلًا عن الانزعاج أثناء غسيل الكلى.

ما هي أعراض الإفراط في تناول الصوديوم؟

قد يؤدي تناول الكثير من الصوديوم إلى ما يلي:

تورم الكاحلين

ارتفاع ضغط الدم

الانتفاخ

ضيق التنفس

ألم أثناء غسيل الكلى

سائل حول الرئتين أو القلب

كيف يمكن للشخص إدارة تناوله للصوديوم؟

يمكن للشخص اتخاذ عدة خطوات لإدارة تناوله للصوديوم كل يوم، وتتضمن بعض الاقتراحات لتقليل استهلاك الملح والصوديوم ما يلي:

قراءة الملصقات بعناية والبحث عن الأطعمة التي تحتوي على ملصقات مثل "خالية من الصوديوم" أو "منخفضة الصوديوم للغاية" عند اختيار الأطعمة

مناقشة تغييرات النظام الغذائي مع أخصائي التغذية

تناول الخضروات والفواكه الطازجة

استخدام الأعشاب والتوابل لتتبيل الطعام بدلًا من الملح

طلب من الطهاة تحضير الأطعمة بدون ملح عند تناول الطعام في المطاعم

تجنب الأطعمة المصنعة، مثل الوجبات الخفيفة الجاهزة ورقائق البطاطس والوجبات السريعة

مراقبة المناطق المخفية التي يضاف إليها الملح، مثل الأطعمة المعلبة ومحاليل الدواجن والمرق

قد تحتوي بعض المشروبات، مثل المشروبات الرياضية، على الصوديوم أيضًا.

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