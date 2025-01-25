منها أمراض القلب والسكتة الدماغية، مخاطر عديدة للإفراط في تناول ملح الطعام

أظهرت الأبحاث أن الإفراط في استهلاك الصوديوم، الموجود في الملح، يعد السبب الرئيسي وراء المشكلات الصحية المهددة للحياة مثل أمراض القلب والسكتة الدماغية، وأن الناس يتناولون كميات من الملح والصوديوم أكبر بكثير مما يحتاجون إليه.

متي يعد ملح الطعام مضرًا؟

لا يسبب الملح أضرارًا في العادة إلى إذا تم تناوله بكميات أكبر مما يحتاجها الشخص يوميًا، وفقًا لموقع “Cleveland Clinic” الطبي.

يحتوي الملح على الصوديوم (40٪) والكلوريد (60٪) -، ويعملان على إبقاء الجسم في حالة جيدة، حيث يحتاجهما الشخص للبقاء على قيد الحياة.

الصوديوم والكلوريد من العناصر التي تساعد على الحفاظ على مستويات السوائل وتحويل العناصر الغذائية إلى طاقة، كما أنها تدعم إيقاع القلب ووظائف المخ والتحكم في العضلات.

لكن تناول الكثير من الصوديوم يمكن مميتًا، حيث يؤدي اتباع نظام غذائي غني بالصوديوم إلى زيادة ضغط الدم وزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية، والتي تعد من الأسباب الرئيسية للوفاة في جميع أنحاء العالم.

مخاطر الإفراط في تناول الملح

يؤدي اتباع نظام غذائي غني بالملح والصوديوم إلى احتباس السوائل، مما قد يؤدي إلى التورم في الأمد القريب.

لكن الأمر الأكثر إثارة للقلق هو تأثيره على الجسم بمرور الوقت، حيث يؤثر الملح والصوديوم الزائدان سلبًا على وظائف الكلى، بالإضافة إلى ارتفاع ضغط الدم.

تتضمن العلامات التي تشير إلى أن تناول الملح مرتفع جدًا ما يلي:

الانتفاخ

يجذب الصوديوم الماء، لذلك إذا تناول الشخص الكثير من الأطعمة المالحة، فسوف يعاني من احتباس السوائل، ويشعر بالتورم ويبدو منتفخًا، خاصة حول البطن والعينين، وقد يلاحظ أيضًا تورمًا في اليد والقدم.

زيادة العطش

أظهرت الأبحاث الحديثة أن ارتفاع مستويات الصوديوم لا يؤدي بالضرورة إلى زيادة عطش الناس، ولكن على الرغم من ذلك، لا يستطيع بعض الأشخاص إلا تناول المزيد من السوائل بعد تناول الأطعمة المالحة.

ارتفاع ضغط الدم

يوجد الصوديوم في المقام الأول في الدم، حيث يسحب السوائل، وإذا تناول الشخص الصوديوم، يدخل المزيد من الماء إلى مجرى الدم، ويدفع الحجم الأكبر من الدم ضد جدران الأوعية الدموية، مما يتسبب في ارتفاع ضغط الدم.

جودة النوم السيئة

يمكن أن يؤدي تناول الكثير من الصوديوم (خاصة في المساء) إلى إفساد النوم، ويمكن أن يؤدي ارتفاع ضغط الدم والرغبة المفاجئة في تناول مشروب أو التبول إلى مقاطعة النوم.

ما هي كمية الصوديوم الزائدة؟

يُنصح البالغون الأصحاء بتناول أقل من 2300 ملليجرام من الصوديوم يوميًا، للإشارة، هذا يعادل حوالي ملعقة صغيرة من ملح الطعام.

إذا تناول الشخص أكثر من ذلك في يوم واحد، فلن يضره، ولكن إذا تجاوز الكمية الموصى بها باستمرار يمكن أن يؤثر على الصحة.

وبالنسبة لمعظم الناس، فإن تناول الكثير من الصوديوم يمثل مشكلة.

يقول الباحثون إن تناول كميات كبيرة من الصوديوم يمثل مشكلة صحية مشتركة في جميع أنحاء العالم.

كيفية طرد الصوديوم من الجسم

يمكن التخلص من الصوديوم الزائد بالجسم بعد الإفراط من خلال ثلاث طرق،

التعرق، يزيل الجسم الصوديوم بشكل طبيعي من خلال العرق، يمكن أن يؤدي التمارين أو الجلوس في الساونا إلى إخراج الصوديوم الزائد.

ترطيب الجسم، يطرد الجسم الصوديوم الزائد من خلال الكلى والبول، ويمكن أن يساعد تناول كمية كافية من الماء في تحريك هذه العملية.

تناول الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم، ويعمل البوتاسيوم على مواجهة بعض تأثيرات الصوديوم على الجسم، وتشمل الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم الأفوكادو والموز والبطاطس والسبانخ والطماطم والبرتقال.

هل يمكن أن يشكل نقص الصوديوم مشكلة؟

يحتاج الشخص إلى 1500 ملجم من الصوديوم على الأقل يوميًا، ويمكن أن يؤدي الانخفاض عن هذا الحد إلى انخفاض ضغط الدم واختلال توازن الكهارل.

تشمل علامات نقص الصوديوم ما يلي:

الدوخة.

الصداع.

نقص الطاقة.

إرهاق العضلات.

الغثيان.

ولكن لا يشكل نقص الصوديوم مشكلة عادةً نظرًا لعادات الأكل لدى الناس.

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