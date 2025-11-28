قناة الأهلي تنشر فيديو ترويجيا لمباراة الفريق أمام الجيش الملكي

18 حجم الخط

نشرت قناة النادي الأهلي عبر منصاتها الرسمية فيديو ترويجيا لمباراة الفريق الأول لكرة القدم أمام الجيش الملكي المغربي، المقرر إقامتها اليوم ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وجاء الفيديو تحت شعار "جمال المغرب يبان بالقلب قبل العين… من مصر للمغرب رسالة محبة واحدة تجمعنا"، في إشارة إلى الروح الرياضية والترحيب الكبير الذي يحظى به الأهلي خلال وجوده في المغرب.

موعد مباراة الأهلي والجيش الملكي في دوري أبطال إفريقيا

ويلتقي الأهلي مع الجيش الملكي في التاسعة مساء اليوم الجمعة بتوقيت القاهرة، «الثامنة بتوقيت المغرب» في الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

القنوات الناقلة مباراة الأهلي والجيش الملكي في دوري أبطال إفريقيا

وتنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورت الناقل الحصري لمباريات بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وأعلن الدنماركي ييس توروب مدرب النادي الأهلي، قائمة الفريق استعدادا لمواجهة الجيش الملكي المغربي، ضمن منافسات الجولة الثانية ‏من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

قائمة الأهلي أمام الجيش الملكي

مصطفى شوبير ومحمد سيحا وياسين مرعي وأحمد رمضان بيكهام ومحمد علي بن رمضان، وياسر إبراهيم ومحمود حسن تريزيجيه، ومحمد شريف، ومروان عطية، ومحمد شكري، وأشرف بن شرقي، ومحمد مجدي أفشة، وإمام عاشور، وأليو ديانج، وأحمد سيد زيزو، وكريم فؤاد، وطاهر محمد طاهر، ومحمد هاني، وأحمد نبيل كوكا، وحمزة عبد الكريم، وأحمد رضا، وأشرف داري.

