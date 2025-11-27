حجز سائق اغتصب سيدة داخل سيارة ميكروباص أعلى دائري السلام

الخميس 27 نوفمبر 2025
أمرت نيابة السلام، بحجز سائق لاتهامه بالتعدي على سيدة جنسيًّا داخل السيارة وسرقتها أثناء توصيلها بميكروباص من الجيزة إلى مدينة السلام وذلك ٢٤ ساعة على ذمة ورود التحريات.

 

سائق يغتصب سيدة داخل سيارة بدائري السلام

 تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من سيدة تفيد بتعدي سائق عليها أسفل دائري السلام، مضيفه أن السائق أوقف السيارة على جانب الطريق الدائري وتوجه إلى المقعد الخلفي ووضع سلاحًا أبيض على رقبة نجلها وطلب منها ما لديها من أموال واستولى على 450 جنيهًا منها، ثم قام السائق بغلق الأبواب والستائر واصطحبها إلى الكنبة الخلفية واعتدى عليها جنسيًّا وتركها ونجلها على الدائري وفر هاربًا.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط السائق واقتياده إلى ديوان القسم للوقوف على ملابسات الواقعة.

 

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

