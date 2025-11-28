الجمعة 28 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الموعد والتشكيل المتوقع لمباراة أهلي جدة والقادسية بكأس الملك

أهلي جدة،فيتو
أهلي جدة،فيتو
18 حجم الخط

يلتقي أهلي جدة أمام القادسية، اليوم الجمعة، ضمن منافسات ربع نهائي كأس الملك السعودي لموسم 2025-26.

موعد مباراة الأهلي ضد القادسية بالدوري السعودي 

ومن المقرر أن تقام  مباراة الأهلي والقادسية ضمن فعاليات كأس الملك السعودي مساء اليوم الجمعة، الموافق 28 نوفمبر 2025، على أرض ملعب الأمير عبدالله الفيصل بجدة.

وتنطلق المباراة في السابعة مساء اليوم الجمعة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والقادسية في كأس خادم الحرمين الشريفين

وتعد شبكة قنوات ثمانية الناقل الحصري والوحيد لبطولة كأس الملك للموسم الحالي 2025-2026، وسيتم بث مباراة الأهلي ضد القادسية مباشرة عبر قناة Thmanyah 1HD.

التشكيل المتوقع لأهلي جدة 

حراسة المرمى: إدوارد ميندي.

خط الدفاع: علي مجرشي، ميريح ديميرال، روجير إيبانز، محمد بكر.

خط الوسط: يوسف أتانجانا، زياد الجهني، فرانك كيسيه.

خط الهجوم: رياض محرز، إيفان توني، ويندرسون جالينو.

تشكيلة القادسية أمام الأهلي المتوقعة

خط حراسة المرمى: كاستيليس.

خط الدفاع: محمد أبو الشامات، ناتشو، ألفاريز، ياسر الشهراني.

خط الوسط: نانديز، مصعب الجوير، فايجل، أوتافيو.

خط الهجوم: ريتيجي، عبدالله السالم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بطولة كأس الملك خادم الحرمين الشريفين الملك السعودي خادم الحرمين كاس خادم الحرمين الشريفين كأس خادم الحرمين كأس الملك السعودي كأس الملك أهلي جدة الأهلي والقادسية الأهلي الأهلي ضد القادسية ويندرسون جالينو

مواد متعلقة

أحمد حسن: هدفنا إسعاد الشعب المصري ببطولة كأس العرب

محمد النني: منتخب مصر ما زال منافسا ومرشحا للفوز بكأس العرب (فيديو)

أبوريدة: حجم الإنفاق على المنتخب تضاعف وواجهنا أزمة بكأس العرب

أبوريدة يستعرض حصاد اتحاد الكرة خلال عام مع التحكيم والمنتخبات (فيديو)

عمومية الجبلاية توافق على تغيير مادة الترشح بلائحة النظام الأساسي لـ3 دورات فقط

عمومية اتحاد الكرة تؤجل انضمام 61 ناديا جديدا

عمومية الجبلاية توافق على جدول أعمال الجمعية

بدء اجتماع الجمعية العمومية لاتحاد الكرة بعزف السلام الوطني

الأكثر قراءة

15 قرارا جمهوريا مهما وتكليفات رئاسية حاسمة للحكومة ورسائل طمأنة للشباب المصري

سعر الفراخ اليوم الجمعة 28 نوفمبر 2025

الصحة: فحص 15 مليون مواطن ضمن مبادرة الكشف المبكر عن الأورام السرطانية

حالات التصالح وضوابط التسوية وفقا لقانون الإجراءات الجنائية

الأهلي vs الجيش الملكي.. تشكيل الأحمر المتوقع لصدام التشامبيونزليج.. بطل مصر يتطلع لزيادة انتصاراته على الأندية المغربية

أسعار الخضار اليوم، انخفاض مفاجئ في 7 أصناف والخيار يسجل 7 جنيهات

سعر السمك اليوم، بشرى عن البلطي وارتفاع البوري والجمبري 20 جنيها

نقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد الأزهر الشريف (بث مباشر)

خدمات

المزيد

الجنيه يحقق ريمونتادا أمام الدولار في البنوك المصرية (آخر تحديث)

الذهب يرتفع صباح اليوم الجمعة وهذا العيار يسجل 6365 جنيهًا

حالات التصالح وضوابط التسوية وفقا لقانون الإجراءات الجنائية

سعر الفراخ اليوم الجمعة 28 نوفمبر 2025

المزيد

انفوجراف

مصر مستوى ثالث.. تعرف على تصنيف منتخبات كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم قراءة القرآن في المنام وعلاقته بزيادة الأموال وسداد الديون

دعاء أول جمعة من جمادى الآخرة لتيسير الزواج

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 28 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية