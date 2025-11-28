الموعد والتشكيل المتوقع لمباراة أهلي جدة والقادسية بكأس الملك

18 حجم الخط

يلتقي أهلي جدة أمام القادسية، اليوم الجمعة، ضمن منافسات ربع نهائي كأس الملك السعودي لموسم 2025-26.

موعد مباراة الأهلي ضد القادسية بالدوري السعودي

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي والقادسية ضمن فعاليات كأس الملك السعودي مساء اليوم الجمعة، الموافق 28 نوفمبر 2025، على أرض ملعب الأمير عبدالله الفيصل بجدة.

وتنطلق المباراة في السابعة مساء اليوم الجمعة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والقادسية في كأس خادم الحرمين الشريفين

وتعد شبكة قنوات ثمانية الناقل الحصري والوحيد لبطولة كأس الملك للموسم الحالي 2025-2026، وسيتم بث مباراة الأهلي ضد القادسية مباشرة عبر قناة Thmanyah 1HD.

التشكيل المتوقع لأهلي جدة

حراسة المرمى: إدوارد ميندي.

خط الدفاع: علي مجرشي، ميريح ديميرال، روجير إيبانز، محمد بكر.

خط الوسط: يوسف أتانجانا، زياد الجهني، فرانك كيسيه.

خط الهجوم: رياض محرز، إيفان توني، ويندرسون جالينو.

تشكيلة القادسية أمام الأهلي المتوقعة

خط حراسة المرمى: كاستيليس.

خط الدفاع: محمد أبو الشامات، ناتشو، ألفاريز، ياسر الشهراني.

خط الوسط: نانديز، مصعب الجوير، فايجل، أوتافيو.

خط الهجوم: ريتيجي، عبدالله السالم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.