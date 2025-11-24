أهلي جدة يخسر على ملعبه من الشارقة الإماراتي 0/1 في دوري أبطال آسيا للنخبة

18 حجم الخط

انتهت مباراة أهلي جدة ضد الشارقة الإماراتي بنتيجة 0/1 للشارقة، مساء اليوم الإثنين، على ملعب الملك عبد الله الدولي، في الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا للنخبة.

سجل عثمان كامارا هدف الشارقة في شباك أهلي جدة بالدقيقة 81، ليرفع فريقه رصيده إلى 7 نقاط في المركز السابع.

بينما تجمد رصيد أهلي جدة عند 10 نقاط في المركز الثالث خلف الهلال السعودي وتراكتور.

تشكيل أهلي جدة ضد الشارقة الإماراتي

حراسة المرمى: عبد الرحمن الصانبي.

خط الدفاع: محمد عبد الرحمن، روجر إيبانيز، محمد سليمان، ماتيو دامس.

خط الوسط: زياد الجهني، فهد الرشيدي، إنزو ميلوت.

خط الهجوم: رياض محرز، صالح أبو الشامات، فراس البريكان.

تشكيل الشارقة الإماراتي أمام أهلي جدة

استبعاد 5 لاعبين من قائمة أهلي جدة لمباراة الشارقة الإماراتي

وقرر ماتياس يايسله استبعاد عدد من اللاعبين، من القائمة التي تخوض مباراة الشارقة الإماراتي، وهم إدوارد ميندي، بالإضافة إلى مريح ديميرال، وزكريا هوساوي، وفرانك كيسيه، والبرازيلي جالينو، وذلك من أجل إراحتهم وتنفيذ عملية التدوير بتشكيل الفريق.

