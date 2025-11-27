الخميس 27 نوفمبر 2025
محمد النني: منتخب مصر ما زال منافسا ومرشحا للفوز بكأس العرب (فيديو)

منتخب مصر، علق محمد النني لاعب الجزيرة الإماراتي، على مشاركة منتخب مصر بكأس العرب.

وقال النني، خلال تصريحات صحفية على هامش مران منتخب مصر الثاني: إن الجميع سيبذل قصارى جهده من أجل إسعاد الشعب المصري وتحقيق نتائج طيبة خلال هذه البطولة.

وأضاف: "الجميع يملك الحماس لتقديم أفضل أداء ممكن، وأشعر بالفخر للانضمام إلى هذه القائمة الرائعة من اللاعبين وثقة الجهاز الفني بقيادة حلمي طولان في قدراتي".

وتابع: حلمنا التتويج بلقب كأس العرب، ولن أتأخر أبدا عن تلبية نداء منتخب مصر في أي وقت، وقد سبق أن لعبت في الأولمبياد عام 2012، وأيضا في نسخة 2024 بجانب المشاركة في كأس العالم للشباب، وكأس الأمم الأفريقية وكأس العالم".

وأكمل: "منتخب مصر يظل منافسا كبيرا ومرشحا فوق العادة للتتويج وكل الاحترام لمنافسي الفراعنة في البطولة ولكن لا مبالغة أيضا في تقدير قيمة أي منافس وسيكون اللعب من أجل الفوز

ويستعد منتخب مصر الثاني الذي يقوده حلمي طولان لخوض منافسات بطولة كأس العرب للمنتخبات، التي تستضيفها قطر خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر المقبل، بمشاركة 16 منتخبا عربيا.

منافس مصر في الجولة الأولى بكأس العرب

وكانت قرعة البطولة أوقعت منتخب مصر ضمن فرق المجموعة الثالثة، رفقة منتخبات الأردن والإمارات والكويت. 

ويواجه منتخب مصر نظيره منتخب الكويت في الجولة الافتتاحية لحساب المجموعة الثالثة في بطولة كأس العرب بقطر. 

موعد مباراة مصر والكويت في كأس العرب والقنوات الناقلة

تقام مباراة منتخب مصر أمام الكويت في الجولة الافتتاحية ببطولة كأس العرب يوم الثلاثاء المقبل 2 ديسمبر، في تمام الساعة الرابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

وتنقل شبكة بي إن سبورت المباراة على الهواء مباشرة، كما تنقلها شبكة قنوات الكاس القطرية أيضا، إلى جانب قناة أبو ظبي الرياضية وشبكة قنوات دبي الرياضية. 

منتخب الكويت، فيتو
منتخب الكويت، فيتو

قائمة منتخب مصر في كأس العرب

وفي وقت سابق، أعلن الكابتن حلمي طولان المدير الفني لمنتخب مصر المشارك في كأس العرب، القائمة النهائية التي تخوض منافسات البطولة المقرر انطلاقها في ديسمبر المقبل بالعاصمة القطرية الدوحة وضمت 23 لاعبا هم:

حراسة المرمى: علي لطفي – محمد عواد – محمد بسام.

خط الدفاع: هادي رياض – محمود حمدي “الونش” – ياسين مرعي – رجب نبيل.

الظهير الأيمن: أحمد هاني – كريم العراقي.

الظهير الأيسر: يحيى زكريا – كريم فؤاد.

خط الوسط: محمد النني – عمرو السولية – أكرم توفيق – غنام محمد – محمد مجدي “أفشة” – إسلام عيسى – محمد مسعد – مصطفى سعد “ميسي” – ميدو جابر.

خط الهجوم: محمد شريف – حسام حسن – أحمد عاطف.

الجريدة الرسمية