عمومية الجبلاية توافق على تغيير مادة الترشح بلائحة النظام الأساسي لـ3 دورات فقط

18 حجم الخط

وافقت الجمعية العمومية العادية للاتحاد المصري لكرة القدم، والتي أقيمت بمقر الاتحاد في مدينة السادس من أكتوبر اليوم الخميس، على تعديل بند الترشح بلائحة النظام الأساسي الجبلاية والتي تخص انتخاب مجلس الإدارة.

حيث وافقت الجمعية العمومية على ترشح أي شخص بحد أقصى لعدد 3 مرات للعضو في المنصب الواحد، ويمكن لأي شخص الترشح فيها سواء كان رئيسًا أو نائبًا أو عضوًا في مجلس الإدارة.

ويأتي تقييد الترشح لـ 3 دورات متتالية كحد أقصى على المنصب الواحد، في إطار السعي نحو تفعيل مبدأ تداول السلطة وإتاحة الفرصة لوجوه جديدة وقيادات شابة للمساهمة في إدارة شؤون الكرة المصرية.

وبدأت الجمعية بعزف السلام الوطنى، ثم كلمة ترحيب من المهندس هانى أبو ريدة رئيس الاتحاد بأعضاء الجمعية.

وكان المهندس هاني أبوريدة، رئيس الاتحاد المصري وأعضاء مجلس الإدارة والدكتور مصطفى عزام، المدير التنفيذي، في استقبال أعضاء الجمعية العمومية قبل بدء أعمال الاجتماع، حيث سارت الإجراءات والترتيبات بكل سلاسة ويسر في ظل إشادة من الجميع.

اكتمال النصاب القانوني لانعقاد اجتماع الجمعية العمومية العادية لاتحاد الكرة

واكتمل النصاب القانوني اللازم لانعقاد الجمعية العمومية لاتحاد الكرة ، والتي تقام حاليا في مشروع الهدف بمركز المنتخبات الوطنية، لتعديل بعض بنود لائحة النظام الأساسي للاتحاد.

وحضر 60 عضوا من أعضاء الجمعية العمومية من 115 ناديًا يحق لهم التصويت.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.