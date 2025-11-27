الخميس 27 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

عمومية الجبلاية توافق على جدول أعمال الجمعية

الجمعية العمومية
الجمعية العمومية العادية للاتحاد المصري لكرة القدم، فيتو
18 حجم الخط

وافقت الجمعية العمومية العادية للاتحاد المصري لكرة القدم، والتي تقام بمقر الاتحاد بالسادس من أكتوبر، على جدول أعمال الجمعية كاملة.

حيث وافقت الجمعية على اعتماد  الميزانية العمومية الموحدة، بما في ذلك القوائم المالية وقائمة الأرباح والخسائر.

وكان المهندس هاني أبوريدة، رئيس الاتحاد المصري وأعضاء مجلس الإدارة والدكتور مصطفى عزام، المدير التنفيذي، في استقبال أعضاء الجمعية العمومية قبل بدء أعمال الاجتماع، حيث سارت الإجراءات والترتيبات بكل سلاسة ويسر في ظل إشادة من الجميع.

اكتمال النصاب القانوني لانعقاد اجتماع الجمعية العمومية العادية لاتحاد الكرة  

واكتمل النصاب القانوني اللازم لانعقاد الجمعية العمومية لاتحاد الكرة ، والتي تقام حاليا مشروع الهدف بمركز المنتخبات الوطنية، لتعديل بعض بنود لائحة النظام الأساسي للاتحاد. 

وحضر حتى الآن 60 عضوا من أعضاء الجمعية العمومية من 115 ناديًا يحق لهم التصويت. 

ويقتصر جدول الأعمال على عدد من البنود الأساسية، منها الموافقة على جدول الأعمال، والاستماع إلى كلمة رئيس الاتحاد، ثم تعيين الأعضاء المكلفين بفحص محاضر الاجتماع.

واعتماد محضر اجتماع الجمعية العمومية السابقة المنعقدة في 10 ديسمبر 2024، وتقديم تقرير شامل عن الأنشطة التي قام بها الاتحاد خلال الفترة الماضية.

ويُعد البند الخاص بمراجعة الميزانية العمومية الموحدة، بما في ذلك القوائم المالية وقائمة الأرباح والخسائر، من أولويات جدول أعمال الجمعية العمومية العادية لاتحاد الكرة؛ إذ ستتم مناقشة هذه القوائم بدقة للموافقة عليها بالاجتماع.

انتخابات اللجان المستقلة وقبول العضويات الجديدة في اجتماع اتحاد كرة القدم

تتضمن الجمعية العمومية العادية لاتحاد الكرة بندًا خاصًّا بانتخابات أعضاء اللجان المستقلة، وهي لجنة الاستئناف، ولجنة التراخيص، التي تلعب دورًا رئيسيًّا في مراقبة الالتزام بالقوانين واللوائح الخاصة بكافة الأطراف.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اتحاد الكرة اتحاد المصري لكرة القدم اجتماع الجمعية العمومية العادية للاتحاد المصري إجتماع الجمعية العمومية الاتحاد المصري الجمعية العمومية لاتحاد الكرة المهندس هاني أبوريدة

مواد متعلقة

اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية لاتحاد الكرة

فتح باب التسجيل في عمومية اتحاد الكرة

اليوم، جمعية عمومية لاتحاد الكرة لبحث تعديل بعض بنود لائحة النظام الأساسي

شاهد جاهزية ملعب حمام الأنف لمواجهة مصر وتونس ببطولة شمال إفريقيا للشابات

استعدادا لمواجهة تونس، وصول منتخب مصر للكرة النسائية تحت 20 عاما لملعب المباراة (صور)

نائب رئيس نادي الجيش الملكي يستقبل بعثة الأهلي بمطار الرباط

تشكيل منتخب مصر للكرة النسائية تحت 20 عامًا أمام تونس في بطولة شمال أفريقيا

استعدادا لمواجهة الجيش الملكي، وفد السفارة المصرية يستقبل بعثة الأهلي في المغرب

الأكثر قراءة

عباقرة ولكن مجهولون، "داود الظاهري" وضع مذهب أهل الظاهر

وفاة الفنانة التونسية بشرى محمد بعد صراع مع المرض

مدبولي يكشف تفاصيل رسالة السيسي بشأن تنمية الصعيد

"عليه العوض"، صبري فواز يعلق على ضوابط مسلسلات رمضان 2026

الحكومة تُقر تنفيذ 7 مشروعات نفع عام في خمس محافظات

خبير: قرار ترامب بتصنيف الإخوان منظمة إرهابية يكشف شبكات التنظيم ويعجل بعزلها دوليا

الحكومة تعلن عن خطة لتعميم الذكاء الاصطناعي في مؤسسات الدولة

تراجع سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك المصرية

خدمات

المزيد

تعرف على سعر السكر في الأسواق المصرية اليوم الخميس

تعرف على سعر الين الياباني أمام الجنيه صباح اليوم

سعر الدولار أمام الليرة السورية في مصرف دمشق المركزي اليوم الخميس

استقرار سعر الدينار البحريني أمام الجنيه في البنك المركزي اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

مصر مستوى ثالث.. تعرف على تصنيف منتخبات كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عباقرة ولكن مجهولون، "داود الظاهري" وضع مذهب أهل الظاهر

قراءة في هدية العدد الجديد من مجلة الأزهر، السنة النبوية في مواجهة التحدي

هل يدخل الجنة أصحاب أسماء محمد أو أحمد؟ الإفتاء ترد

المزيد
الجريدة الرسمية