عمومية الجبلاية توافق على جدول أعمال الجمعية

وافقت الجمعية العمومية العادية للاتحاد المصري لكرة القدم، والتي تقام بمقر الاتحاد بالسادس من أكتوبر، على جدول أعمال الجمعية كاملة.

حيث وافقت الجمعية على اعتماد الميزانية العمومية الموحدة، بما في ذلك القوائم المالية وقائمة الأرباح والخسائر.

وكان المهندس هاني أبوريدة، رئيس الاتحاد المصري وأعضاء مجلس الإدارة والدكتور مصطفى عزام، المدير التنفيذي، في استقبال أعضاء الجمعية العمومية قبل بدء أعمال الاجتماع، حيث سارت الإجراءات والترتيبات بكل سلاسة ويسر في ظل إشادة من الجميع.

اكتمال النصاب القانوني لانعقاد اجتماع الجمعية العمومية العادية لاتحاد الكرة

واكتمل النصاب القانوني اللازم لانعقاد الجمعية العمومية لاتحاد الكرة ، والتي تقام حاليا مشروع الهدف بمركز المنتخبات الوطنية، لتعديل بعض بنود لائحة النظام الأساسي للاتحاد.

وحضر حتى الآن 60 عضوا من أعضاء الجمعية العمومية من 115 ناديًا يحق لهم التصويت.

ويقتصر جدول الأعمال على عدد من البنود الأساسية، منها الموافقة على جدول الأعمال، والاستماع إلى كلمة رئيس الاتحاد، ثم تعيين الأعضاء المكلفين بفحص محاضر الاجتماع.

واعتماد محضر اجتماع الجمعية العمومية السابقة المنعقدة في 10 ديسمبر 2024، وتقديم تقرير شامل عن الأنشطة التي قام بها الاتحاد خلال الفترة الماضية.

ويُعد البند الخاص بمراجعة الميزانية العمومية الموحدة، بما في ذلك القوائم المالية وقائمة الأرباح والخسائر، من أولويات جدول أعمال الجمعية العمومية العادية لاتحاد الكرة؛ إذ ستتم مناقشة هذه القوائم بدقة للموافقة عليها بالاجتماع.

انتخابات اللجان المستقلة وقبول العضويات الجديدة في اجتماع اتحاد كرة القدم

تتضمن الجمعية العمومية العادية لاتحاد الكرة بندًا خاصًّا بانتخابات أعضاء اللجان المستقلة، وهي لجنة الاستئناف، ولجنة التراخيص، التي تلعب دورًا رئيسيًّا في مراقبة الالتزام بالقوانين واللوائح الخاصة بكافة الأطراف.

