أحمد حسن: هدفنا إسعاد الشعب المصري ببطولة كأس العرب

18 حجم الخط

أكد أحمد حسن، مدير منتخب مصر المشارك بكأس العرب، أن الفراعنة على أتم استعداد للمشاركة في بطولة كأس العرب 2025 المقرر انطلاقها خلال الأيام المقبلة.

وقال أحمد حسن خلال مران اليوم: هناك منتخبات عربية ستشارك بالمنتخب الأول بالكامل، لكننا نركز حاليًا على مباراة الكويت، هدفنا هو عبور الدور الأول، وبعد ذلك سنرى مسارنا في البطولة".



وأضاف: أنا وعصام الحضري ننقل خبراتنا للاعبين، ونؤكد لهم كيف تسعد هذه البطولات الشعب المصري".



وأكمل: حققنا من قبل بطولات عديدة، ونؤكد للاعبين أن الوقوف على منصة التتويج ورفع لقب لبلدك شعور لا يُقدّر بثمن".

وشدد: "كل الدعم لكم، ونحتاج إلى استعادة بطولة كأس الأمم الإفريقية الغائبة عن مصر منذ عام 2010".

واختتم: "أي لاعب يحتاجه منتخب مصر الأول من صفوفنا فأهلًا وسهلًا، في النهاية نحن جميعًا نكمل بعضنا البعض".

ويستعد منتخب مصر الثاني الذي يقوده حلمي طولان لخوض منافسات بطولة كأس العرب للمنتخبات، التي تستضيفها قطر خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر المقبل، بمشاركة 16 منتخبا عربيا.

منافس مصر في الجولة الأولى بكأس العرب

وكانت قرعة البطولة أوقعت منتخب مصر ضمن فرق المجموعة الثالثة، رفقة منتخبات الأردن والإمارات والكويت.

ويواجه منتخب مصر نظيره منتخب الكويت في الجولة الافتتاحية لحساب المجموعة الثالثة في بطولة كأس العرب بقطر.

موعد مباراة مصر والكويت في كأس العرب والقنوات الناقلة

تقام مباراة منتخب مصر أمام الكويت في الجولة الافتتاحية ببطولة كأس العرب يوم الثلاثاء المقبل 2 ديسمبر، في تمام الساعة الرابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.