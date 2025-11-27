انطلاق أولى الاجتماعات التمهيدية للمشروع الوطني للقراءة بجامعة عين شمس

18 حجم الخط

عقد اليوم الخميس، الاجتماع التمهيدي الأول لمنسقي المشروع الوطني للقراءة بكليات بجامعة عين شمس من أعضاء هيئة التدريس ومديري إدارات رعاية الشباب، ومسؤولي النشاط الثقافي، ومسؤولي المكتبات، وطلاب الاتحاد بالكليات، وذلك بقاعة اتحاد طلاب الجامعة بالإدارة العامة لرعاية الشباب.

انطلاق أولى الاجتماعات التنسيقية التمهيدية للمشروع الوطني للقراءة

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، والدكتور رامى ماهر غالى نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب.

وخلال الاجتماع قام الدكتور عبدالمنعم زكي منسق جامعة عين شمس للمشروع الوطني للقراءة، بعرض آليات تنفيذ المشروع وتقديم شامل لكافه تفاصيل المشروع.

جامعة عين شمس

كما قام الحضور بطرح العديد من الاستفسارات التي تم الإجابة عليها بشكل وافي.

وتأتي مشاركة جامعة عين شمس في المشروع من تنظيم قطاع التعليم والطلاب وبتنسيق وإشراف عام من إبراهيم سعيد حمزة أمين الجامعة المساعد لقطاع التعليم والطلاب وتنفيذ الإدارة العامة لرعاية الشباب - ادارة النشاط الثقافي.

وفي سياق آخر حصلت كلية التجارة بجامعة عين شمس على اعتماد أربعة من برامجها المتميزة، وهي: برنامج إدارة الأعمال للدراسة باللغة الإنجليزية، برنامج إدارة الأعمال للدراسة باللغة الفرنسية، برنامج المحاسبة للدراسة باللغة الإنجليزية، وبرنامج المحاسبة للدراسة باللغة الفرنسية.

وجاء هذا الاعتماد بناءً على تقرير زيارة مراجعة الاعتماد المشروط الذي اعتمده مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد في جلسته المنعقدة بتاريخ 26 نوفمبر 2025، مما يُعد إنجازًا جديدًا يُضاف إلى سجل التميز الأكاديمي للكلية.

