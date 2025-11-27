إعلان نتائج بطولة الملاكمة بالدورة الرياضية للجامعات والمعاهد

18 حجم الخط

نظم الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، بالتعاون مع الاتحاد المصري للملاكمة بطولة الملاكمة بالدورة الرياضية للجامعات والمعاهد العليا المصرية دورة الشهيد الرفاعي رقم (٥٣).

جاءت الدورة برعاية كل من؛ د.أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، ود.أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وبإشراف كل من د.أحمد راغب مساعد وزير التعليم العالي للحياة الطلابية ونائب رئيس الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، ود.أحمد كامل سكرتير عام الاتحاد الرياضي المصري للجامعات.

وأقيمت فعاليات بطولة الملاكمة (طلبة) ضمن فعالية الدورة الرياضية للجامعات المصرية والمعاهد العليا "دورة الشهيد الرفاعي ٥٣" بصالة الملاكمة بجامعة حلوان، وبمشاركة (٤٨) جامعة بإجمالي (٢٣٧) طالبًا من مختلف الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والتكنولوجية مقسمين علي (١٠) أوزان كالتالي:

وزن (٥٠ - ٥٥ - ٦٠ - ٦٥ - ٧٠ - ٧٥ - ٨٠ - ٨٥ - ٩٠ - +٩٠)

وقد أسفرت نتائج الترتيب العام للبطولة عن الآتي:

- المركز الأول: جامعة طنطا

- المركز الثاني: جامعة الإسكندرية

- المركز الثالث: التعليم العالي

وفي سياق آخر ​نظم المجلس الأعلى للجامعات، تحت رعاية الدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات، وإشراف الدكتورة منى هجرس، الأمين المساعد، ورشة عمل حول التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في التعليم العالي بمقر أمانة المجلس في إطار مشروع بالتعاون مع هيئة فولبرايت بعنوان تعزيز قدرات المجلس الأعلى للجامعات لمواكبة الاتجاهات المستقبلية.

التحول الرقمي في رفع الكفاءة الأكاديمية بالجامعات

وقدّمت الدكتورة أليسون جاريت من هيئة فولبرايت، عرضًا تناولت فيه دور التحول الرقمي في رفع الكفاءة الأكاديمية والإدارية داخل الجامعات، مؤكدة أن نجاح هذا التحول يعتمد على تبنّي ثقافة التغيير جنبًا إلى جنب مع تطوير البنية التكنولوجية، مع مناقشة أبرز التحديات المتعلقة بالتمويل والأمن السيبراني.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.