الخميس 27 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

إعلان نتائج بطولة الملاكمة بالدورة الرياضية للجامعات والمعاهد

التعليم العالي والبحث
التعليم العالي والبحث العلمي
18 حجم الخط
ads

نظم الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، بالتعاون مع الاتحاد المصري للملاكمة بطولة الملاكمة بالدورة الرياضية للجامعات والمعاهد العليا المصرية دورة الشهيد الرفاعي رقم (٥٣).

جاءت الدورة برعاية كل من؛ د.أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، ود.أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وبإشراف كل من د.أحمد راغب مساعد وزير التعليم العالي للحياة الطلابية ونائب رئيس الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، ود.أحمد كامل سكرتير عام الاتحاد الرياضي المصري للجامعات.

وأقيمت فعاليات بطولة الملاكمة (طلبة) ضمن فعالية الدورة الرياضية للجامعات المصرية والمعاهد العليا "دورة الشهيد الرفاعي ٥٣" بصالة الملاكمة بجامعة حلوان، وبمشاركة (٤٨) جامعة بإجمالي (٢٣٧) طالبًا من مختلف الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والتكنولوجية مقسمين علي (١٠) أوزان كالتالي: 
وزن (٥٠ - ٥٥ - ٦٠ - ٦٥ - ٧٠ - ٧٥ - ٨٠ - ٨٥ - ٩٠ - +٩٠)

وقد أسفرت نتائج الترتيب العام للبطولة عن الآتي:

- المركز الأول: جامعة طنطا 
- المركز الثاني: جامعة الإسكندرية 
- المركز الثالث: التعليم العالي

وفي سياق آخر ​نظم المجلس الأعلى للجامعات، تحت رعاية الدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات، وإشراف الدكتورة منى هجرس، الأمين المساعد، ورشة عمل حول التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في التعليم العالي بمقر أمانة المجلس في إطار مشروع بالتعاون مع هيئة فولبرايت بعنوان تعزيز قدرات المجلس الأعلى للجامعات لمواكبة الاتجاهات المستقبلية.

التحول الرقمي في رفع الكفاءة الأكاديمية بالجامعات

وقدّمت الدكتورة أليسون جاريت من هيئة فولبرايت، عرضًا تناولت فيه دور التحول الرقمي في رفع الكفاءة الأكاديمية والإدارية داخل الجامعات، مؤكدة أن نجاح هذا التحول يعتمد على تبنّي ثقافة التغيير جنبًا إلى جنب مع تطوير البنية التكنولوجية، مع مناقشة أبرز التحديات المتعلقة بالتمويل والأمن السيبراني.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

التعليم العالي والبحث العلمي الاتحاد الرياضي المصري للجامعات اشرف صبحي وزير الشباب جامعة طنطا وزير التعليم العالي

مواد متعلقة

تفعيل خطة الطوارئ وسيناريوهات التعامل مع التقلبات الجوية بمطار القاهرة (تفاصيل)

رئيس مصر للطيران يبحث مع سفير السنغال تشغيل رحلات مباشرة

صندوق رعاية المبتكرين يعقد ورشة عمل ضمن برنامج أولمبياد الشركات الناشئة

هيئة تمويل العلوم: 300 ألف يورو لدعم الابتكار في الطاقة المتجددة

مصر للطيران تكشف حقيقة وقف صفقة شراء طائرات جديدة

أكاديمية البحث العلمي تفتح باب التقديم لمسابقة مستقبل الوقود الحيوي في مصر

أكاديمية البحث العلمي تعلن مسابقة "الرياضيات في كل مكان – الموسم الخامس"

كلية التجارة بجامعة عين شمس تحصل على الاعتماد البرامجي من (NAQAAE)

الأكثر قراءة

تشكيل البنك الأهلي لمواجهة بورفؤاد في دور الـ32 لكأس مصر

ارتفاع 4 جنيهات في سعر الفراخ اليوم الخميس 27 نوفمبر 2025 (آخر تحديث)

البرازيل وإيطاليا يلجآن إلى ركلات الترجيح بعد التعادل السلبي بكأس العالم للناشئين

وفاة الفنانة التونسية بشرى محمد بعد صراع مع المرض

عباقرة ولكن مجهولون، "داود الظاهري" وضع مذهب أهل الظاهر

كأس العالم للناشئين، تعادل إيطاليا والبرازيل سلبيا في الشوط الأول

كأس مصر، سموحة يتقدم على غزل المحلة بهدف في الشوط الأول

مدبولي يكشف تفاصيل رسالة السيسي بشأن تنمية الصعيد

خدمات

المزيد

ارتفاع 4 جنيهات في سعر الفراخ اليوم الخميس 27 نوفمبر 2025 (آخر تحديث)

تعرف على قيمة قرض المعاشات من البنك الأهلي المصري

تعرف على سعر السكر في الأسواق المصرية اليوم الخميس

تعرف على سعر الين الياباني أمام الجنيه صباح اليوم

المزيد

انفوجراف

مصر مستوى ثالث.. تعرف على تصنيف منتخبات كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دعاء ليلة أول جمعة من جمادى الآخرة، وأذكار من الكتاب والسنة

عباقرة ولكن مجهولون، "داود الظاهري" وضع مذهب أهل الظاهر

قراءة في هدية العدد الجديد من مجلة الأزهر، السنة النبوية في مواجهة التحدي

المزيد
الجريدة الرسمية