تفعيل خطة الطوارئ وسيناريوهات التعامل مع التقلبات الجوية بمطار القاهرة (تفاصيل)

يشهد مطار القاهرة الدولي استعدادات مكثفة بالتزامن مع حلول فصل الشتاء، حيث وجّه المحاسب مجدي إسحاق، رئيس مجلس الإدارة، بتفعيل خطة الطوارئ وسيناريوهات التعامل مع التقلبات الجوية وموجات الطقس السيئ، بما يضمن الحفاظ على سلامة الركاب والطائرات واستمرار انتظام الحركة الجوية ومعدلات التشغيل الطبيعية بالمطار ومقارّ العمل، والتقليل من آثار ومخاطر تلك التقلبات قدر المستطاع.

وتأتي هذه الاستعدادات بالتنسيق بين قطاعات العمليات والقطاعات الهندسية والأجهزة التنفيذية المختلفة.

وتشمل الإجراءات مراجعة خطط التعامل مع الطقس السيئ، والتأكد من جاهزية شبكة صرف الأمطار، وتطهير مخرّات السيول، ورفع كفاءة محطات الرفع، وصيانة معدات شفط تجمعات المياه، إضافة إلى الانتشار السريع لأطقم الخدمات، واتباع سائقي المعدات وأتوبيسات نقل الركاب بعلامات الإرشاد في أوقات سوء الأحوال الجوية.

كما تجهز السلطات المختصة في مطار القاهرة معدات الشفط لسحب تجمعات المياه من أرض المهبط تحسّبًا لهطول الأمطار الغزيرة، إلى جانب تجهيز لجنة السرعة للتدخل السريع والتعامل الفوري مع أي موجات طارئة، ويواصل العاملون بالمطار اتخاذ اللازم لضمان جاهزية البنية التشغيلية طوال الموسم.

وفي سياق آخر أكدت شركة مصر للطيران أنه لا صحة مطلقا لما تمّ تداوله مؤخرًا في بعض وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعى بشأن وقف صفقة ضم طائرات جديدة لأسطول الشركة.



وأِوضحت مصر للطيران، الناقل الوطني المصري، استمرار تنفيذ خطتها الطموحة لتحديث وتطوير أسطولها الجوي وفق الجدول الزمني المعتمد لضم 34 طائرة جديدة من طرازات أيرباص وبوينج، حيث من المنتظر انضمام أولى طائرات أيرباص طراز A350-900 إلى الأسطول مع بداية عام 2026، يليها استلام أولى طائرات بوينج طراز B737-8Max، على أن يستمر تسلم الطائرات المتعاقد عليها من الطرازين تباعا حتى نهاية عام 2031.

