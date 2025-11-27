الجمعة 28 نوفمبر 2025
خارج الحدود

بوتين يكشف تفاصيل اجتماعات جهازي الاستخبارات الروسية والأوكرانية فى الإمارات

بوتين وبن زايد، فيتو
 كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم، أن أجهزة الاستخبارات الروسية والأوكرانية تتواصل بشأن القضايا الإنسانية، وأن أبو ظبي مكان للتواصل بينها.

اجتماعات بين المخابرات الروسية والأوكرانية فى أبوظبى

وتابع بوتين، سمعت "ضجيجا إعلاميا" حول اتصالات بين روسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة الأمريكية في العاصمة الإماراتية "أبو ظبي"، فلم يحصل هناك شيء غير عادي أو سري. 

واستطرد الرئيس الروسي، لقد كانت أجهزة الاستخبارات الروسية والأوكرانية دائمًا على اتصالٍ ببعضها البعض، حتى في أشد الفترات صعوبة، وهي الآن على اتصالٍ أيضًا ويعملون حلّ عددٍ من المسائل الإنسانية، وقبل كل شيء، يتعلق الأمر بتبادل الأسرى".

بوتين يشكر محمد بن زايد على استضافة اجتماع الاستخبارات 

 وعبّر بوتين عن امتنانه لرئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد على إتاحتها إمكانية عقد هذه اللقاءات على أراضيها ودورها في عمليات تبادل الأسرى. وشدّد بوتين على أنّه "بفضل قائد دولة الإمارات العربية المتحدة، عاد عدد كبير من العسكريين الروس إلى وطنهم".

الجيش الروسي، فيتو
وذكر الرئيس الروسي، أن اجتماعا لممثلي أجهزة الاستخبارات الروسية والأوكرانية عقد في أبو ظبي بمبادرة من الجانب الأوكراني، وشارك فيه ممثل عن هيئة الأمن الفيدرالية الروسية.

وأضاف بوتين، أن الممثل الخاص للولايات المتحدة في أوكرانيا "دانييل دريسكول" ظهر "بشكل غير متوقع إلى حد ما" بالنسبة لروسيا في اجتماع ممثلي الأجهزة الخاصة الروسية والأوكرانية.

ولفت، إلى أن الاجتماع في أبو ظبي تم بمبادرة من الجانب الأوكراني، وشارك فيه ممثل عن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي.

بوتين ينفي أنباء زعمت تعرض لافروف للتهميش

بوتين: مستعدون لمواصلة القتال حتى آخر أوكراني

 

 

