حولتها لكتلة لهب، انفجارات عنيفة تهز كييف جراء هجوم صاروخي (فيديو)

هجوم روسي سابق على
هجوم روسي سابق على كييف، فيتو
هزت انفجارات عنيفة العاصمة الأوكرانية كييف، وفق ما أفادت مراسلة وكالة فرانس برس، تزامنا مع إصدار سلاح الجو تحذيرا من هجوم صاروخي على مستوى البلاد في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء.

وأفاد سلاح الجو على تيليجرام بأن "هناك تهديدا صاروخيا يشمل كل أنحاء أوكرانيا"، وفق "فرانس برس".
 

وقتل أربعة أشخاص وإصابة 17 في غارة  روسية بطائرة مسيرة على مدينة خاركيف الأوكرانية الاثنين، وفق ما أفاد رئيس بلديتها.

وجاء الهجوم بعد محادثات شارك فيها مسؤولون أوكرانيون وأمريكيون وأوروبيون غداة اجتماع في جنيف بسويسرا عُقد الأحد، بعدما قوبل المقترح الأمريكي لإنهاء الحرب بانتقادات واسعة في كييف وأوروبا، باعتباره يميل لتلبية شروط موسكو.


وقال بيان مشترك إن مفاوضات جنيف كانت "بنّاءة"، فيما يستعدّ قادة الاتحاد الأوروبي لعقد اجتماع طارئ بشأن أوكرانيا على هامش قمة في أنجولا الاثنين.


ورحّب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الاثنين بالتقدم المحرز في أعقاب محادثات جنيف بين مسؤولين أوكرانيين وأوروبيين وأمريكيين، لكنه شدد على ضرورة بذل "جهود أكبر بكثير" لتحقيق "سلام حقيقي" مع روسيا.
 

