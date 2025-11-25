حولتها لكتلة لهب، انفجارات عنيفة تهز كييف جراء هجوم صاروخي (فيديو)

18 حجم الخط

هزت انفجارات عنيفة العاصمة الأوكرانية كييف، وفق ما أفادت مراسلة وكالة فرانس برس، تزامنا مع إصدار سلاح الجو تحذيرا من هجوم صاروخي على مستوى البلاد في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء.

وأفاد سلاح الجو على تيليجرام بأن "هناك تهديدا صاروخيا يشمل كل أنحاء أوكرانيا"، وفق "فرانس برس".



وقتل أربعة أشخاص وإصابة 17 في غارة روسية بطائرة مسيرة على مدينة خاركيف الأوكرانية الاثنين، وفق ما أفاد رئيس بلديتها.

وجاء الهجوم بعد محادثات شارك فيها مسؤولون أوكرانيون وأمريكيون وأوروبيون غداة اجتماع في جنيف بسويسرا عُقد الأحد، بعدما قوبل المقترح الأمريكي لإنهاء الحرب بانتقادات واسعة في كييف وأوروبا، باعتباره يميل لتلبية شروط موسكو.

Video from Taganrog shows what appears to be a Ukrainian cruise-missile strike on the Russian airfield, triggering a fire. We’re working to determine whether any high-value assets were hit. pic.twitter.com/E5GBMDUFYJ — Faytuks Network (@FaytuksNetwork) November 24, 2025



وقال بيان مشترك إن مفاوضات جنيف كانت "بنّاءة"، فيما يستعدّ قادة الاتحاد الأوروبي لعقد اجتماع طارئ بشأن أوكرانيا على هامش قمة في أنجولا الاثنين.



ورحّب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الاثنين بالتقدم المحرز في أعقاب محادثات جنيف بين مسؤولين أوكرانيين وأوروبيين وأمريكيين، لكنه شدد على ضرورة بذل "جهود أكبر بكثير" لتحقيق "سلام حقيقي" مع روسيا.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.