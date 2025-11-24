مساعد الرئيس الروسي: بنود خطة ترامب بشأن أوكرانيا مقبولة والمقترح الأوروبي غير بناء

18 حجم الخط

قال مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، اليوم الاثنين، إن مسودة الخطة الأمريكية للتسوية في أوكرانيا ستكون قابلة للتعديل من قبل روسيا وأوكرانيا وأوروبا والولايات المتحدة.

أوشاكوف: بنود الخطة الأمريكية مقبولة وسيتم تطويرها والخطة الأوروبية غير بناءة

وأضاف أوشاكوف أن "العديد من بنود الخطة الأمريكية لأوكرانيا، التي استعرضتها موسكو تبدو مقبولة"، مؤكدا أن "موسكو اطلعت على تقارير حول "خطة أوروبية" لأوكرانيا، وهي غير بناءة ولا تناسب روسيا".

وتابع: "تلقت روسيا إشارة من الولايات المتحدة للقاء شخصي وبدء مناقشات حول الخطة الخاصة بأوكرانيا، ولكن لم يتم التوصل إلى اتفاقات ملموسة حتى الآن".

تقدم في مفاوضات جنيف بين واشنطن وكييف

وأكدت الولايات المتحدة الأمريكية حدوث تقدم في مفاوضات جنيف بين واشنطن وكييف حول الخطة التي طرحتها الولايات المتحدة الأمريكية لوقف الحرب الروسية الأوكرانية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.