تعرف على أبرز ما يعرقل خطة ترامب للسلام بين روسيا وأوكرانيا

رغم من تفاؤل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بقرب التوصل إلى اتفاق بين روسيا وأوكرانيا من أجل إنهاء الحرب المستمرة منذ 2022، إلا أن مصدر أوكراني مطلع على المفاوضات، كشف عن أن هناك فجوات كبيرة بين ما تطلبه إدارة ترامب من أوكرانيا وما تستعد كييف لقبوله، وذلك فق ما نقلت شبكة "سي أن أن".

مسائل عالقة حول خطة ترامب للسلام في أوكرانيا

وأوضح المصدر أنه على الرغم من التقارب الأخير الذي حصل بين الجانبين الأمريكي والأوكراني، فإنه لا تزال هناك 3 مسائل عالقة، لافتا إلى أنه بجانب هذه الخلافات الجوهرية التي قد تؤدي إلى نجاح أو فشل الجهود الرامية للتوصل إلى نهاية للصراع، هناك نقاط أخرى ثانوية غير متفق عليها في خطة ترامب للسلام.

ونوه المصدر إلى أن أولى القضايا الحساسة التي لا تزال عالقة هي: "تنازل أوكرانيا عن أراضٍ رئيسية في منطقة دونباس شرقي البلاد التي ضمتها روسيا لكن لم تسيطر عليها بالكامل بعد، وتشمل "حزام الحصون" من المدن والبلدات المحصنة التي تُعتبر حيوية لأمن أوكرانيا".

وأردف المصدر الأوكراني أن هناك "تقدمًا معينًا" بشأن هذه النقطة التي وردت في الخطة الأميركية السابقة المؤلفة من 28 بندًا، لكن لم يتم التوصل حتى الآن إلى قرار بشأن المضمون أو الصياغة في المسودات".

نقاط خلافية حول خطة ترامب

أما النقطة الخلافية الثانية فتتمثل في خفض عديد الجيش الأوكراني إلى 600 ألف جندي، حسب ما ورد في الخطة المكونة من 28 بندًا، إذ أوضح المصدر أن تلك المسألة لا تزال قيد النقاش.

وكشف أن هناك حديثًا عن رقم جديد أعلى، لكن كييف لا تزال تطلب المزيد من التعديلات قبل أن تكون مستعدة للموافقة على مثل هذه القيود على جيشها.

وأخيرًا، فيما يتعلق بمسألة تخلي أوكرانيا عن طموحها في أن تصبح عضوًا في حلف الناتو، قال المصدر: “إن هذا الطلب لا يزال غير مقبول”.

وأضاف: أن مثل هذا التنازل سيشكل "سابقة سيئة"، وسيمنح روسيا فعليًا حق النقض على التحالف العسكري الغربي "الذي ليست عضوًا فيه أصلًا".

علمًا أن تلك النقاط الـ 3 كانت من ضمن المطالب التي لطالما كررتها موسكو على مدار الأشهر والسنوات الماضية.

فيما كشفت 3 مصادر مطلعة أن خطة السلام التي تدعمها الولايات المتحدة لإنهاء الحرب في أوكرانيا وظهرت للعلن قبل أيام استندت إلى وثيقة روسية أُرسلت إلى إدارة الرئيس الأمريكي في أكتوبر الماضي.

وقالت المصادر: إن الروس أرسلوا الوثيقة التي تضمنت شروط موسكو لإنهاء الحرب، إلى كبار المسئولين الأمريكيين في منتصف أكتوبر عقب اجتماع بين ترامب والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في واشنطن، وفق ما نقلت رويترز اليوم الأربعاء.

وتضمنت الوثيقة غير الرسمية مقترحات طرحتها الحكومة الروسية في السابق على طاولة التفاوض، منها تنازلات رفضتها أوكرانيا على غرار التخلي عن مساحات واسعة من أراضيها شرق البلاد.

